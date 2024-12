中村彼方プロデュース7人組アイドルグループ「RealRomantic」始動！

株式会社ブシロード 株式会社アップドリーム(本社:東京都港区、代表取締役社長:山田公平)と株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:北岡那之)は、共同で7人組アイドルグループ「RealRomantic」を始動することをお知らせします。 少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ~明日へ、めいっぱい~」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組アイドルグループ「RealRomantic」を始動します。 メンバーには同世代に絶大な人気を誇る、高橋妃那、内山 凜、田邊果凜の3名が HINA、RIN、KARINとして所属します。 2025年4月発売予定の1st EP収録のリード曲「BLOOMING」を12月10日(火)0時よりデジタルリリース。また、2025年1月5日(日)にはDebut Showcase Event HELLOを渋谷ストリームホールにて開催します。[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8232/resize/d14827-8232-f3e7d803428175195ee4-0.jpg ]メンバー左より RIKKI,HINA,RIN,SORA,NANA,KARIN,YUIRealRomantic ProfileMember:KARIN(田邊果凜)2003年1月23日生まれRIKKI(秋本里綺)2003年9月30日生まれYUI (北原釉衣)2005年2月17日生まれHINA (高橋妃那)2008年1月16日生まれRIN (内山 凜) 2008年2月3日生まれNANA (泉 なな) 2008年7月20日生まれSORA (鈴木空来) 2008年10月16日生まれいつか誰かが夢に描いたものそして誰かが実現したもの空想の地続きに現実はあってその先にまた空想がある私たちは実在する夢で終わらせないRealRomanticRealRomantic Official SNSX: https://x.com/realromantic_xInstagram: https://www.instagram.com/realromantic_official/Tik Tok: https://www.tiktok.com/@realromantic_officialYouTube: https://www.youtube.com/@official_RealRomanticRealRomantic Contacthttps://bushiroad-music.com/contact/1st EP リード曲「BLOOMING」を12月10日(火)0時よりデジタルリリース![画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8232/resize/d14827-8232-1b2d1ec273fb160d33ce-1.png ]「BLOOMING」word:中村彼方Music:darakuArrangement:daraku配信URL:https://bmu.lnk.to/RealRomantic_BLOOMING2025年1月5日(日) Debut Showcase Event HELLO 開催!日程:2025年1月5日(日)開場:16:15 開演:17:00会場:渋谷ストリームホール出演:RealRomantic MC:伊藤彩沙チケット:指定席:\1,650(税込)※別途ドリンク代有りチケット受付期間:2024年12月9日(月)18:00~12月16日(月)23:59チケット受付URL:https://eplus.jp/realromantic/メンバーマネジメント事務所「POPROD Production」株式会社アップドリームは、本プロジェクトの開始に伴い、新設マネジメント事務所「POPROD Production」を設立いたしました。同事務所には田邊果凜、秋本里綺、北原釉衣、高橋妃那、内山 凜、泉 なな、鈴木空来が所属します。POPROD Production 公式HP:https://poprod.jp/POPROD Production 公式X:https://x.com/POPROD_officialPOPROD Production お問い合わせ先:info@poprod.jp会社概要■株式会社アップドリーム所在地:東京都港区元麻布3-4-41代表者:代表取締役社長 山田公平設立:2006年1月事業内容:音楽制作、スタジオ運営、コンサート制作、著作権管理URL:https://apdream.co.jp/■株式会社ブシロードミュージック所在地:東京都中野区中央1丁目38-1住友中野坂上ビル代表者:代表取締役社長 北岡那之設 立:2012年10月事業内容:音楽コンテンツの企画・制作及び発売、イベント制作・運営、その他関連作業URL: https://bushiroad-music.com/■BM-ECHOES(ブシロードミュージック新設のクリエイターレーベル)BM-ECHOES 公式X: https://x.com/BM_ECHOESBM-ECHOES 公式サイト:https://bm-echoes.com/