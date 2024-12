年末年始も「ABEMA」で韓国三昧！400作品以上を無料配信中ILLIT、izna 、UNIS…今年デビューのK-POPグループが誕生した年末にイッキ見したいオーディション番組5作品

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組を400作品以上配信しております。

このたび、「ABEMA」では年末年始に期間限定で無料配信する、今年デビューを果たしたK-POPグループのオーディション番組をはじめ、今年話題を集めたオーディション番組を5作品ご紹介いたします。

グローバルの主要授賞式で新人賞3冠を達成し、K-POPで唯一「MTVヨーロッパミュージックアワード(MTV EMA)」の「ベスト・アジア・アクト」にノミネートされるなど、今年最も注目された韓国の5人組ガールズグループILLITが誕生した『R U Next?』は、BTSやLE SSERAFIMらが所属する「HYBE」の次世代グローバルガールズグループメンバーを決めるサバイバルプログラムです。デビューを夢見る練習生たちはアイドルになるための7つの必須条件が盛り込まれたサバイバル関門を一つずつ通過し、自分の潜在力とスター性を証明していきます。ここでしか見ることができない、ILLIT誕生秘話をぜひ、もう1度お楽しみください。

11月25日にデビューミニアルバム「N/a」でデビューしたばかりのizna が誕生した『I-LAND2』は、ENHYPENを輩出した、大人気のオーディション番組『I-LAND』の最新シリーズであり、世界的人気を誇るガールズグループ・BLACKPINKのプロデューサーであるTEDDYが手掛ける2024年最大のグローバルガールズグループオーディション番組です。また、視聴者と「アイランド」を繋ぐストーリーテラーには、人気俳優のソン・ガンが就任し、BLACKPINK・ロゼがシグナルソングを歌うなど、放送前から多くの注目を集めました。ここからの活躍が注目のizna誕生の瞬間をお楽しみください。

韓国、日本、フィリピンの多国籍なメンバーが集結したグループとして注目を集める8人組ガールズグループUNISは、韓国三大地上波放送局の1つSBSが総製作費100億ウォン(約11億円相当)をかけて挑んだ初のガールズグループオーディション番組『UNIVERSE TICKET』から誕生。番組内では、K-POPアーティストデビューを夢見る82人の練習生が特別なミッションに挑戦し、最終メンバーとして残った8人がデビューグループとなります。全世界約100カ国のグローバル視聴者が投票を行い、その累積投票数は1558万票を超えるなど、世界中から多くの注目を集めたUNIS誕生までの軌跡をお楽しみください。

また、「ABEMA」では『UNIVERSE TICKET』の2番目のシーズンで、ボイプラ出身者や俳優など個性豊かな練習生42名がデビューを競うグローバルボーイズグループオーディション『UNIVERSE LEAGUE』(全10話)を、11月28日より無料配信中です。こちらも併せてご覧ください。

『UNIVERSE LEAGUE』番組ページ

(https://abema.tv/video/title/307-8?s=307-8_s2)

『PRODUCE101』、『&AUDITION - The Howling -』を生んだ制作陣が手掛ける2024年韓国最注目のグローバルボーイズグループデビュープロジェクト『MAKEMATE 1』は、「夢の舞台を作るため(MAKE)友達(MATE)と一つ(ONE)になる時間」という意味が込められたグローバルボーイズグループデビュープロジェクトで、様々な国から参加した35名の少年たちがアイドルの夢を目指して成長していく過程を描きます。数あるオーディション番組とは違い、『MAKEMATE1』の参加者たちは事務所に所属している練習生たちではなく、事務所に所属していない普通の少年たちです。まだ明らかになっていない彼らの限りない可能性とそれぞれの個性が、デビューいう一つの夢の中で重なり合い、どのように開花していくのかが見どころとなっています。

「ABEMA」で日韓同時・国内独占無料放送中の『PROJECT 7』は、参加者200名の過去最大規模でスタート。『梨泰院クラス』、『SKYキャッスル~上流階級の妻たち~』、『財閥家の末息子~Reborn Rich~』等、数多くのヒットドラマを制作した韓国大型スタジオSLLと現在グローバル大ヒット中のNetflix Original『白と黒のスプーン ~料理階級戦争~』や、「ABEMA」にて国内独占配信中のアイドルサバイバルオーディション番組『PEAK TIME』を制作したSLL傘下のレーベルStudio Slamが手掛けるオーディション番組です。デビューの座を掴む7名は一体誰なのか?最終回は12月27日(金)よる8時50分から放送です。ぜひ、お見逃しなく。

「ABEMA」では、K-POP番組以外にも時代劇やアクション、コメディなど幅広いジャンルの韓国ドラマもお届けしております。ぜひ、この年末年始にお楽しみください。

特設ページ:https://abema.tv/lp/koreanprogram2024-onair(https://abema.tv/lp/koreanprogram2024-onair)

