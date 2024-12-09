京都北白川ラーメン魁力屋「四条烏丸店」(京都府京都市)が2024年12月11日(水)にリニューアルオープン！
京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、2024年12月11日(水)に「京都北白川ラーメン魁力屋 四条烏丸店」をリニューアルオープンいたします。
店舗概要
＜四条烏丸店＞
・住所 ：〒604-8143 京都府京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町657番地3
・電話番号：075-255-6122
・営業時間：11:00-24:00（ラストオーダー23:45）
・駐車場 ：なし
・席数 ：カウンター9席、テーブル4人掛け3卓
採用概要
・正社員採用情報：
https://kairikiya-recruit.net/jobfind-pc/area/All?jobtype=00001&freeword=%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E7%83%8F%E4%B8%B8%E5%BA%97(https://kairikiya-recruit.net/jobfind-pc/area/All?jobtype=00001&freeword=%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E7%83%8F%E4%B8%B8%E5%BA%97)
・パート・アルバイト採用情報：
https://kairikiya-recruit.net/jobfind-pc/area/All?jobtype=00003,00004,00005,00006,00007&freeword=%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E7%83%8F%E4%B8%B8%E5%BA%97(https://kairikiya-recruit.net/jobfind-pc/area/All?jobtype=00003,00004,00005,00006,00007&freeword=%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E7%83%8F%E4%B8%B8%E5%BA%97)
「お好きなラーメン100円割引券」について
魁力屋では「お好きなラーメン100円割引券」を配布しています。
ラーメン(並)または(大)１杯をご注文いただいたお客様に、レジにて「お好きなラーメン100円割引券」1枚をお渡しいたします。
※有効期限：発行から1ヶ月有効
ラーメン魁力屋について
「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に147店舗、チェーン展開しています。（2024年12月9日現在）
看板商品は、醤油にとことんこだわりあっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、素朴でどこか懐かしい味のラーメンとしてご支持をいただいております。
サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は、魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性は抜群です。
郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。
会社概要
＜運営会社＞
社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）
設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)
代表取締役社長：藤田 宗
資本金： 8億7,280万円（2023年12月31日現在）
上場 ： 東証スタンダード
ブランド： ラーメン魁力屋（147店舗）
からたま屋（3店舗）
とりサブロー（6店舗）
タンメンと餃子KIBARU（1店舗）
■ラーメン魁力屋
ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/
Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/
Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/
X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya
LINE ： https://page.line.me/pns4741z
■からたま屋
Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/
X ：https://twitter.com/karatamaya
■とりサブロー
Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/
X ：https://twitter.com/TorisaburoMama
■タンメンと餃子KIBARU
店舗情報： https://pkg.navitime.co.jp/kairikiya/spot/list?category=04&limit=30(https://pkg.navitime.co.jp/kairikiya/spot/list?category=04&limit=30)