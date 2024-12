新作ミニアプリ『Twelve Goblins - Wizardry BC -』、Telegram Mini Appsにて本日よりα版サービス開始

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤裕紀、以下ドリコム)が保有するWizardry IPを活用したWeb3プロジェクト「Wizardry BCプロジェクト」のメッセンジャーアプリ向け新作ミニアプリ『Twelve Goblins - Wizardry BC - (TGWiz)』は、本日2024年12月9日(月)14:30(JST)より、Telegram Mini Appsにてα版のサービスを開始したことをお知らせいたします。

手軽に遊べるマージパズル『Twelve Goblins - Wizardry BC -』本日よりサービス開始

『Twelve Goblins - Wizardry BC - (TGWiz)』は、2024年12月9日(月)よりTelegram Mini Appsにおいてα版のサービスを開始いたしました。Telegramをご利用されている方ならどなたでも無料でプレイいただけます。

本作は、ドリコムが保有するIP「Wizardry(ウィザードリィ)」を活用したWeb3プロジェクト「Wizardry BCプロジェクト」発のメッセンジャーアプリ向けミニアプリです。

誰でも簡単・手軽に遊べるマージパズルゲームとなっており、今回のα版では、ゲームプレイの基本となるゴブリンパネルのマージパズルや、パズルをサポートするEnhance(強化)機能などをお楽しみいただけます。

タップ&マージでゴブリンたちをどんどんレベルアップさせ、ダンジョン最強のゴブリン軍団を目指しましょう。

今後は、登場するゴブリンのLinege(系統)の追加や、Linegeごとの特性の追加、ゴブリン同士の掛け合わせによる強化合成や進化合成の機能など、ゲームプレイにさらなる深みと楽しさが生まれる新機能の追加を予定しています。

▼ゲームプレイはこちら

Telegram Mini Apps版 α Version:https://t.me/TGWiz_Bot/gameapp

『Twelve Goblins - Wizardry BC - (TGWiz)』は、メッセンジャーアプリで手軽に遊べるミニアプリを通じて、世界中のユーザーにWeb3エンターテインメント体験の入り口を提供することを目指しており、Telegram Mini Appsにて本日サービスを開始したα版に加え、2025年1QにはLINE NEXTが準備中のLINE Mini Dappでの提供も予定しています。

『Twelve Goblins - Wizardry BC -』基本情報

■配信時期

Telegram Mini Apps版:2024年12月9日(α版)

LINE Mini Dapp版:2025年1Q予定

■著作権表示:(C)Drecom Co., Ltd. “Wizardry” is a trademark of Drecom Co., Ltd.

■公式サイト:https://wiz-twelvegoblins.com/

■公式X(旧Twitter):https://x.com/TwelveGoblins

■Telegramアナウンスチャンネル:https://t.me/TGWiz_Announcement

■Telegramコミュニティ:https://t.me/TGWiz_Community

「Wizardry BCプロジェクト」について

「Wizardry BCプロジェクト」は、『Eternal Crypt - Wizardry BC -』をはじめとしたブロックチェーンゲームとそれに伴うトークンエコシステムの拡大を目的に、シナジー構築を目指すWeb3プロジェクトです。ゲームIPを起点としたエコシステムを構築し、IPコンテンツとしての多角展開とその特性を最大限に活かしたマーケティング施策の実施、またコミュニティを通したユーザーエンゲージメントの向上を実現することで、ゲームエコノミーと外部収益性の接続を実現する、ブロックチェーンテクノロジーによって支えられる独自経済圏の継続的な成長を目指します。

■株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、2022年からは出版、映像、物販など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

【会社概要】

名称:株式会社ドリコム

代表:代表取締役社長 内藤裕紀

設立:2001年11月13日

所在地:東京都品川区大崎 2丁目1番1号 ThinkPark Tower 19 階

URL:https://drecom.co.jp/