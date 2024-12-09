2025年度 東京都社会人チャンピオンシップ（東京カップ）第一回戦！「SETAGAYA UNITED vs SCUDETTO」12月15日開催
合同会社SETAGAYA UNITED
・代表者：地頭薗雅弥
SETAGAYA UNITEDが、2025年度 東京都社会人チャンピオンシップ（東京カップ）第一回戦に挑みます。駒沢公園補助競技場を舞台に、熱いホームの声援を受けながら、初戦突破を目指します！対戦相手はSCUDETTO。皆様の応援が勝利へのカギとなります。ぜひ会場で共に戦いましょう！
試合概要
大会名：2025年度 東京都社会人チャンピオンシップ（東京カップ）
日程：2024年12月15日（日）
時間：18:50キックオフ
会場：駒沢公園補助競技場
対戦カード：SETAGAYA UNITED vs SCUDETTO
・代表者：地頭薗雅弥
・設立：2022年1月
・URL：https://setagayautd.com
・X：https://twitter.com/setagayaunited
・Instagram：https://www.instagram.com/setagayaunited/