【オリジナルグッズ詰め合わせ”福袋”プレゼント】Filmarksリバイバル上映によるオリジナルグッズを詰め合わせた”福袋”を抽選で10名様にプレゼントするXユーザー向けキャンペーンがスタート！

株式会社つみきFilmarksリバイバル上映では2024年に計32作品の上映企画を実施し、多くのお客様にご来場いただきました。また、上映と連動した企画として、より作品の魅力を味わうことのできるオリジナルTシャツをはじめとしたFilmarks限定オリジナルグッズをこれまでに多数企画、製作しています。今回はFilmarksリバイバル上映の作品へ足を運んでいただいた皆様への感謝を込めて、これまでに製作したオリジナルグッズの中からランダムで約5点を詰め合わせた「福袋」が当たる、Xプレゼントキャンペーンがスタートしました！X（Twitter）でハッシュタグ「#Filmarksリバイバル2024」を付けて、2024年に鑑賞したFilmarksリバイバル上映の作品の感想を投稿いただいた方の中から抽選で10名様にプレゼントいたします。Filmarksリバイバル上映での2024年上映作品のまとめから映画との思い出を振り返りましょう！プレゼントキャンペーンの詳細、Filmarksリバイバル上映2024年上映作品まとめは以下をご覧ください。【Filmarksリバイバル上映「福袋」プレゼントキャンペーン】[画像1: https://prtimes.jp/i/8641/514/resize/d8641-514-c22fc3329e591419e49b-0.jpg ]■プレゼント内容これまでにFilmarksリバイバル上映で製作したオリジナルグッズをランダムで約5点詰め合わせた福袋となります。Filmarks限定オリジナルTシャツ（いずれかの作品）1着が必ず含まれます。※画像内の景品は一部です。※福袋の中身はランダムです。※Tシャツのサイズは選べません。※転売はご遠慮ください■応募期間2024年12月9日（月）18:00 ～ 12月22日（日）23:59■当選者数10名■応募方法・X（Twitter）からの応募１.Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket）アカウントをフォロー２.Filmarksリバイバル上映で2024年に鑑賞した作品の感想をハッシュタグ 「#Filmarksリバイバル2024」を付けて投稿応募者の中から抽選で10名様にプレゼント！※当選者の方にはFilmarksリバイバル上映公式アカウントよりDMにてご連絡いたします【Filmarksリバイバル上映 2024年上映作品まとめ】＜2024年1月上映作品＞■『千年女優』【今 敏監督作品 リバイバル上映企画 第2弾】『千年女優』2024年1月19日（金）より全国上映決定！https://filmaga.filmarks.com/articles/285118/＜2024年2月上映作品＞■『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』【名作上映企画「Filmarks 90’s」第5弾！】恋愛映画の金字塔 『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』2月2日（金）より、全国「バレンタイン」リバイバル上映決定！https://filmaga.filmarks.com/articles/287427/■『ナイト・オン・ザ・プラネット』【名作上映企画「Filmarks 90’s」第6弾！】ジム・ジャームッシュ監督作品『ナイト・オン・ザ・プラネット』2月16日（金）より、全国47館にてリバイバル上映決定！https://filmaga.filmarks.com/articles/287933/■『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』【90年代名作上映「Filmarks 90’s」第7弾！】 『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』公開25周年記念 2月23日（金）より全国上映決定！https://filmaga.filmarks.com/articles/288607/＜2024年3月上映作品＞■『セッション』【製作10周年記念！】 今では絶対”コンプラNG”な鬼教師と卒業・旅立ちの春に思い出を。デイミアン・チャゼル監督『セッション』3月8日（金）より、リバイバル上映決定！https://filmaga.filmarks.com/articles/289745/■『劇場版 名探偵ホームズ 青い紅玉の巻/海底の財宝の巻』■『劇場版 名探偵ホームズ ミセス・ハドソン人質事件の巻／ドーバー海峡の大空中戦！の巻』【名作発掘企画 Filmarks Recommend 第1弾！】劇場版アニメ『名探偵ホームズ』40周年記念上映（デジタルリマスター版／宮崎駿 演出話セレクション） 3月22日（金）より上映決定！https://filmaga.filmarks.com/articles/288637/■『秒速5センチメートル』【新海誠 監督作品 2ヶ月連続上映企画 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4K』10月18日（金）より2週間限定全国上映が決定！https://filmaga.filmarks.com/articles/310418/＜2024年12月上映作品＞■『銀河鉄道999 4Kリマスター版』【劇場版公開45周年記念】『銀河鉄道999 4Kリマスター版』12月13日（金）より全国上映が決定！https://filmaga.filmarks.com/articles/313495/■Filmarks（フィルマークス）とは[画像2: https://prtimes.jp/i/8641/514/resize/d8641-514-874523b0b1dfe095801c-1.png ]国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス。作品のレビューを簡単にチェック・投稿できる機能をベースに「作品の鑑賞記録」や「観たい作品のメモ・備忘録」「作品の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として、多くの方にご利用いただいています。【サービス概要】サービス名：Filmarks（フィルマークス）価格：無料WEB：https://filmarks.com・Filmarksリバイバル上映https://filmaga.filmarks.com/writers/premium-ticket/公式X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）