アミューズ EL CLASICO in TOKYO Presented VITAS 前日記者会見 有料生中継が決定！
スペインプロサッカーリーグ1部「La Liga」の伝統の一戦、並びアンドレス・イニエスタの引退試合「アミューズ EL CLASICO in TOKYO Presented by VITAS」を日本で初めて開催する、株式会社SPORTS&LIFE（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：木下ロベルト）は、前日記者会見の模様を有料生中継及びアーカイブ配信することを決定致しました。
AMUSE EL CLASICO in TOKYO presented by VITAS 前日記者会見
■日時
2024年12月14日(土)9:00-9:30 ※時間は都合により前後する場合がございます
■登壇者
FCバルセロナ レジェンド：アンドレス・イニエスタ、リバウド
レアル・マドリード レジェンド：ロベルト・カルロス、イケル・カシージャス
※登壇者は都合により変更の可能性がございます。
■配信チケット価格
1,000円(税込)
■配信について
以下配信チケット購入ページより、配信閲覧チケット購入者様に12月13日(金)中に閲覧方法を記載したメールをお送り致します。
手順に沿って進み、視聴ページからご覧ください。
【配信チケット購入ページ】
https://elclasico-tokyo.peatix.com/
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■公式ホームページ
https://elclasico-tokyo.com/
■公式ECショップ
https://official-goods-store.jp/elclasico_tokyo/
公式プログラム販売開始致しました。グッズ第二弾も準備中でございます。
■公式SNSアカウント
公式X：https://x.com/elclasico_tokyo
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