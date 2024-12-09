TVアニメ『ワールドトリガー』より、″Bouquet ver.″がテーマの新規描き下ろしアイテムが「ジャンプフェスタ2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！

中外鉱業株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-0e69c2158423c1913fc0-10.jpg ]TVアニメ『ワールドトリガー』より、新作アイテムが「ジャンプフェスタ2025」で販売決定！花束を抱えた"Bouquet ver."がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品では「界境防衛機関 ボーダー」をイメージした新作アイテムも登場します！イベント会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！[画像2: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-7db7510523c89b8c5e4d-4.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-556bc51838016034a407-8.jpg ]イベント情報「ジャンプフェスタ2025」・開催日時 2024年12月21日(土)～12月22日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)・開催場所 幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～9・出展メーカー名 中外鉱業株式会社（展示ホール9）・ジャンプフェスタ公式WEBサイト https://www.jumpfesta.com/・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。特典情報[画像4: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-d9a184031687fd530bbb-1.jpg ]中外鉱業ブースにてTVアニメ『ワールドトリガー』JF2025関連商品を１会計2,000円(税込)ご購入毎に、特典ラウンドステッカー(全10種)をランダムで1枚プレゼントします。※通販でご購入の方も、特典プレゼントの対象となります※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページ（https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/）をご確認くださいWeb販売Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2025/予約期間：2024年12月18日(水)12:00～12月22日(日)17:00発送日：2025年3月以降順次発送予定※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。会場販売商品[画像5: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-70fabaf6773615fd2de0-2.jpg ]■トレーディングホロ缶バッジ Bouquet ver.（全10種）販売価格：1個 550円(税込)／1SET[10個入] 5,500円(税込)ラインナップ：三雲 修、空閑 遊真、雨取 千佳、ヒュース、宇佐美 栞、木崎 レイジ、迅 悠一、小南 桐絵、烏丸 京介、林藤 陽太郎（全10種）※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像6: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-1933b56bf2fd191cedf6-3.jpg ]■ポラショットコレクション Bouquet ver.（全10種）販売価格：1個 330円(税込)／1SET[10個入] 3,300円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像7: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-7db7510523c89b8c5e4d-4.jpg ]■アクリルフィギュアスタンド Bouquet ver.（全10種）販売価格：1,870円(税込)先行通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）[画像8: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-ef1108b6d55569e7d153-5.jpg ]■ブロマイドセット Bouquet ver.（10枚入）販売価格：2,200円(税込)仕様：絵柄 全10種・各1枚入[画像9: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-a6ce931a0e2450606bf7-6.jpg ]■ラッピングリボン（全10種）販売価格：1個 770円(税込)／1SET[10個入] 7,700円(税込)※トレーディングタイプですので種類は選べません。[画像10: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-f6d7b76a3a494c86ebd2-7.jpg ]■ハーバリウムディフューザー（全10種）販売価格：4,400円(税込)[画像11: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-556bc51838016034a407-8.jpg ]■コレクション トートバッグ販売価格：5,500円(税込)サイズ：約横33×縦30×マチ10cm[画像12: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-362f39948ecfd5866367-9.jpg ]■リボンスカーフ販売価格：1,870円(税込)[画像13: https://prtimes.jp/i/59072/590/resize/d59072-590-b6abf05612c426a37b34-10.jpg ]■ミニ缶バッジ付きドロップ缶販売価格：880円(税込)※缶バッジ1個付き（ランダム全10種）※通販商品は会場での販売はございません。※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。権利表記・関連サイト【権利表記】(C)葦原大介／集英社・テレビ朝日・東映アニメーション【関連サイト】ワールドトリガー | 東映アニメーションhttps://www.toei-anim.co.jp/tv/wt/Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）https://www.chugai-contents.jp/中外鉱業コンテンツ部 公式X(旧Twitter)https://twitter.com/chugaionline