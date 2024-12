スポーツブランド「NIKE」の新作、Isamaya Ffrench×Nike Air Max Dnを12月20日(金)よりSNIDELで国内先行発売！

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-403f31cb1af6fc898823-11.jpg ]SNIDEL商品ラインアップ■ Isamaya Ffrench x Nike Air Max Dn 価格:21,230(税込) カラー:BRW/BEG サイズ:22.5~28cm※店頭販売は22.5cm-25cmワークショップのみ22.5cm-28cmまでお取り扱いがございます。※12/9(月)追記NIKEと有名メイクアップアーティストのIsamaya Ffrenchのコラボレーションから、スタイルと美しさを融合したAir Max Dnの2色の限定カラーが登場します。アッパーに多層構造のメッシュを使用し、軽量で優れた通気性を提供。3Dプリントが質感のあるスタイルを演出します。 快適なフォームでクッショニングシステムを包み込み、他にはない柔らかさとサポート感のある履き心地を実現。[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-2bd2644b7527011ec697-3.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-a850000c9d59c4beebcc-3.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-3f704b331ed1febf468e-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-41151d1a99a37c41af96-3.jpg ]SNIDEL SPECIAL NOVELTYIsamaya Ffrench x Nike Air Max Dnをお買い上げのお客様にNIKE/SNIDEL限定チャームをプレゼントいたします。[画像6: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-780a88df5a6755b622ef-3.jpg ]SNIDEL BEAUTY 商品ラインアップ【SNIDEL BEAUTY】フェイス スタイリスト(限定2種)価格:6,380円(税込)カラー:EX11 Bio Beige / EX12 Lt. ChocolateNIKEとIsamaya Ffrenchのコラボレーションにインスパイアされて生まれた2種類のフェイススタイリストは、ほんの少しの意外性で、等身大の自分を、半歩先へと進めてくれるパレット。[画像7: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-c20661448f02ac434f54-13.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-d0c121350fde1d0fffad-11.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-bc4a6e2a0ab0e8e43986-11.jpg ]SNIDEL BEAUTY SPECIAL NOVELTYNIKE製品をお買い上げの方に、限定オリジナルポーチ(ブラウン/ベージュ)をプレゼントいたします。※数量限定のため、無くなり次第終了となります。[画像10: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-260dc087e1c410caec48-13.jpg ]SNIDEL/SNIDEL BEAUTY 共通NOVELTYIsamaya Ffrench x Nike Air Max DnまたはSNIDEL BEAUTYのフェイス スタイリストEX11/12をお買い上げのお客様にNIKE/SNIDEL限定ステッカーをプレゼントいたします。※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。[画像11: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-06207cb2405256fe0f3e-3.jpg ]先行発売について■企画ページ公開日:12月20日(金)12:00(正午)より公開■発売日:12月20日(金) 先行発売オンラインでは同日12:00(正午)・SNIDEL全国店舗( http://snidel.com/Page/shoplist.aspx )・SNIDELオフィシャルオンラインストア( http://www.snidel.com )・USAGI ONLINE( https://usagi-online.com/ )・MASH STOREアプリ・POP UP STORE「NIKE/SNIDEL MY CUSTOMIZATION」 ワークショップ開催詳細POP UP会場にて” Isamaya Ffrench x Nike Air Max Dn”をご購入の方限定で、カスタム可能なSNIDELオリジナルウェアが購入いただけます。スぺシャルワッペンを好きな位置にカスタムし、世界に一つだけの洋服や雑貨をあなただけのデザインに。オリジナルウェア・sweat /color:WHT,GRN,BEG,PNK (3点までカスタム可能です。)・T-shirt/color:WHT,GRN,BEG,PNK (2点までカスタム可能です。)・cap/color:WHT,GRN,BEG,PNK (2点までカスタム可能です。)日程:12月20日(金)~12月25日(水)場所:ルミネ新宿2 SPOT J東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿2店 2F電話番号:03-3345-5357営業時間:11:00~21:00日程:12月20日(金)~12月25日(水)場所:SNIDEL 梅田EST店大阪市北区角田町3-25 1F電話番号:06-6372-1360営業時間:(月)~(土) 11:00-21:00、(日) 11:00-20:00SNIDELについて[画像12: https://prtimes.jp/i/18505/3002/resize/d18505-3002-d337f62771eca03a8ccb-18.jpg ]2005年4月9日にデビュー。“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。現在、日本国内37店舗、中国66店舗、香港2店舗、台湾3店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計110店舗展開(12月2日時点店舗数)■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE:http://www.snidel.com■Instagram:https://www.instagram.com/snidel_official/