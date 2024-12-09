【年末感謝祭】ハイボール100円！グルメ杵屋レストランのハッピーアワーキャンペーン！
株式会社グルメ杵屋
※店舗によって使用しているウイスキーが異なります。
- 「そじ坊」
にしんの甘露煮 530円(税込)
揚げ茄子のお浸し 430円(税込)
- 「杵屋」
とり天盛り 540円(税込)
焼きトウモロコシ 430円(税込)
- 「おらが蕎麦」
とり天 260円(税込)店舗ごとにメニューが異なります。
唐揚げ棒 260円(税込)店舗ごとにメニューが異なります。
そじ坊
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/46_1_89c99c130ce90be9a2d7aa29c85a3f19.jpg ]
杵屋
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/46_2_49bd6708ad9e2edc2ff642e0f2c6b664.jpg ]
おらが蕎麦
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/46_3_566d61ce389c8ac235d700cd91811adf.jpg ]
結月庵
【担当者コメント】
【会社概要】
※店舗によって使用しているウイスキーが異なります。
※20歳未満の飲酒・飲酒運転はご遠慮ください。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発達に悪影響を与える可能性がございます。
HP:https://www.gourmet-kineya.co.jp/
株式会社グルメ杵屋レストラン（大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表執行役社長：椋本充士）が展開する「そじ坊」 「杵屋」 「おらが蕎麦」では、日頃の感謝の気持ちを込めて2024年12月9日（月）～2024年12月27日（金）まで店舗限定で『ハイボール100円キャンペーン』を開催いたします。
ハイボールに合うお料理を取り揃えてお待ちしております。
- 「そじ坊」
にしんの甘露煮 530円(税込)
揚げ茄子のお浸し 430円(税込)
- 「杵屋」
とり天盛り 540円(税込)
焼きトウモロコシ 430円(税込)
- 「おらが蕎麦」
とり天 260円(税込)店舗ごとにメニューが異なります。
唐揚げ棒 260円(税込)店舗ごとにメニューが異なります。
2024年の締めくくりにお気軽にご利用くださいませ。
【開催店舗および時間】
そじ坊
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/46_1_89c99c130ce90be9a2d7aa29c85a3f19.jpg ]
杵屋
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/46_2_49bd6708ad9e2edc2ff642e0f2c6b664.jpg ]
おらが蕎麦
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/46_3_566d61ce389c8ac235d700cd91811adf.jpg ]
結月庵
仙台駅エスパル店
平日 15:00-19:00
【担当者コメント】
忘年会シーズンが始まりました。
会社帰りの一杯から、ご家族やご友人とのお食事会、もちろんおひとり様のご利用も大歓迎です。年末の楽しいひとときを、ぜひ当店でお過ごしください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
【会社概要】
社名:株式会社グルメ杵屋レストラン
本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7
代表執行役社長:椋本 充士
事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする
設立:2015年10月1日
HP：グルメ杵屋レストラン(https://www.gourmet-kineya.co.jp/)