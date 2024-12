スタジオジブリの劇場公開全作品の背景美術を1冊に『スタジオジブリの美術』1月22日発売

株式会社パイ インターナショナル

『風の谷のナウシカ』(1984)から最新作『君たちはどう生きるか』(2023)まで、劇場公開27作品の背景美術を844点収録。巻末には美術監督武重洋二インタビューも掲載。名作のあのシーン、このシーンの背景をじっくり堪能できる完全永久保存版です。

本書は作品の世界をかたち作る背景美術に注目し、長編映画では1作品につき1000枚以上も描かれる膨大な背景の中から、844枚を掲載しています。絵の掲載にあたっては、美術監督の武重洋二さんに監修いただきました。1984年公開の『風の谷のナウシカ』から2023年の『君たちはどう生きるか』までの全27作品、監督の演出のもと筆致、色彩、遠近法、光と影などさまざまな技法を駆使して描かれてきた“スタジオジブリの景色”。どうぞご堪能ください。(はじめに より)

監修:武重 洋二 責任編集:スタジオジブリ

監修者プロフィール: 1964年米国フィラデルフィア生まれ、東京育ち。多摩美術大学油絵科中退。『となりのトトロ』(’88) の背景でスタジオジブリ作品に初参加、1991 年にスタジオジブリに入社。『On Your Mark』(’95) で初の美術監督を務め、その後、美術監督として多くのジブリ作品に携わる。『サマーウォーズ』(’09) では美術監督として第9 回東京アニメアワード美術賞を受賞。『君たちはどう生きるか』(’23) でアニー賞美術賞、ADG Awards(美術監督

組合賞)長編アニメーション映画部門ノミネート。

◆掲載作品

『風の谷のナウシカ』 (1984)

『天空の城ラピュタ』 (1986)

『となりのトトロ』 (1988)

『火垂るの墓』 (1988)

『魔女の宅急便』(1989)

『おもひでぽろぽろ』 (1991)

『紅の豚』 (1992)

『海がきこえる』 (1993)

『平成狸合戦ぽんぽこ』 (1994)

『耳をすませば』 (1995)

『On Your Mark』 (1995)

『もののけ姫』 (1997)

『ホーホケキョとなりの山田くん』 (1999)

『千と千尋の神隠し』 (2001)

『猫の恩返し』 (2002)

『ギブリーズepisode2』 (2002)

『ハウルの動く城』 (2004)

『ゲド戦記』 (2006)

『崖の上のポニョ』 (2008)

『借りぐらしのアリエッティ』 (2010)

『コクリコ坂から』 (2011)

『風立ちぬ』 (2013)

『かぐや姫の物語』 (2013)

『思い出のマーニー』 (2014)

『レッドタートル ある島の物語』 (2016)

『アーヤと魔女』 (2020)

『君たちはどう生きるか』 (2023)

▼『スタジオジブリの美術』

https://pie.co.jp/book/i/5777/

▼PIE COMIC ART記事

https://pie.co.jp/news/4880231/

イメージ

書籍概要

書名:『スタジオジブリの美術』

https://pie.co.jp/book/i/5777/

仕様:A4判(297mm×210mm)/ハードカバー/568ページ (Full Color)/厚さ35mm、重さ約2.6キロ

定価:本体\12,000+税

ISBN:978-4-7562-5777-2 C0079

発売日:2025年1月22日

監修:武重 洋二 責任編集:スタジオジブリ

発行元:パイ インターナショナル

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL:03-3944-3981

ホームページ:https://pie.co.jp/

コミックアートホームページ:https://pie.co.jp/comicart/

コミックアートフェイスブック:https://www.facebook.com/piecomicart/

コミックアートツイッター: https://twitter.com/PIE_Comic_Art

コミックアートインスタグラム:https://www.instagram.com/pie_comic_art/

コミックアート公式Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCqwh9TN9F1zoHQxHl5bqHTg

(C)Studio Ghibli

(C) 1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

(C) 1997 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, ND

(C) 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM

(C) 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli