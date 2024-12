CData 、2024年ガートナー社データ統合ツールのマジック・クアドラントにはじめて位置づけ

CData Software Japan 合同会社

ノースカロライナ州チャペルヒル - 2024年12月6日 - データコネクティビティソリューションのリーディングプロバイダーであるCData Software(http://www.cdata.com)(“CData”)は本日、2024年ガートナー社データ統合ツールのマジック・クアドラントにて評価されたことを発表しました。CData は同マジック・クアドラントに、昨年Honorable Mentions の1社との評価に続き、はじめての位置づけとなります。この評価では、CData のビジョンの完全性と実行能力を基に評価されました。本リリースは、CData 本社のリリース(https://www.cdata.com/company/press/cdata-recognized-in-2024-gartner-magic-quadrant/)の抄訳です。

CData のCEO であるAmit Sharma は、次のように述べています。「CData の実行能力とビジョンの完全性がガートナー社に評価され、2024年データ統合ツールのマジック・クアドラントにおける唯一の新規評価企業としてCData が位置づけられたことを光栄に思います。私たちは、今回の位置づけは業界をリードするコネクティビティを基礎として、CData がエンタープライズデータ統合ソリューションのリーディングプロバイダーへと進化してきた証となるものと考えています。こうした進化はひとえに、CData が絶え間なく変化するモダンなビジネスにおけるデータ連携ニーズに迅速に対応することを、弊社の顧客が期待し、コラボレーションとサポートを続けてくれていることに依るものです。」

CData のウェブサイト(https://www.cdata.com/jp/lp/gartner-magic-quadrant-2024/)で、本レポート全文(英語)に無償でアクセスできます。CData のデータ統合プラットフォームの詳細は、こちら(https://www.cdata.com/jp/)をクリックしてください。

CData は、エンタープライズアプリケーションとインフラストラクチャにまたがる300種類以上のデータソースへの比類ないアクセスを通じて、世界の大企業やソフトウェアプロバイダーのコネクティビティと統合イニシアティブをエンパワーしています。CData のデータ統合製品は、最も複雑なエンタープライズシナリオにおけるライブデータ接続とデータ移動の両方を独自にサポートし、AI イニシアティブから生じるものも含め、あらゆるワークロードのニーズにシームレスに対応できるよう顧客を支援します。

最近開催されたCData によるカンファレンスFoundations Conference(https://www.cdata.com/events/foundations-2024/) では、NJM Insurance のデータエンジニアリング管理者が、CData Sync を使用することで、データパイプラインを以前のアプローチと比較して10倍の速さと3分の1のコストで構築できるようになった、と述べました。

CData の顧客は、CData の製品を使用することでTime to Value を短縮でき、圧倒的なコストパフォーマンスを実現していると語っています。WWF(https://www.cdata.com/resources/watch/?i=xAefpMFip8M)、NYU(https://www.cdata.com/resources/watch/?i=38vf89zYcv0)、PartnerRe(https://www.cdata.com/resources/watch/?i=s9tdJdqlk5s)、Bayer(https://www.cdata.com/resources/watch/?i=968gzLRSBzU) のデータおよび分析のリーダーは、CData を使用して組織内のデータ管理を変革し、エンタープライズAI の準備をどのように進めているかについて、体験をもとに共有しています。

Office Depot、富士通、Tesco Bank、BJ’s、Credit Agricole、サンタクララ大学などのグローバルブランドがCData を使用して卓越したビジネス成果を上げています。事例については、https://www.cdata.com/jp/case-study/をご覧ください。

今回のニュースは、CData Software が今年5月に2024年ガートナー社データ統合ツールの Peer Insights(TM) Voice of the Customer レポートで、Strong Performer の1社として評価されたこと(https://www.cdata.com/jp/blog/gartner-peer-insights-voice-of-the-customer-2024)に続くものです。今年はCData にとってマイルストーンであり、データ統合およびコネクティビティソリューションにおけるリーダーシップを強化するために350百万米ドルの成長資金(https://www.cdata.com/jp/news/cdata-software-secures-350-million-in-strategic-growth-funding/)を実施したほか、データ仮想化市場でのリーチを拡大するためData Virtuality の買収を発表(https://www.cdata.com/jp/news/20240405-acquisition-data-virtuality/)しました。

CData Software は、データコネクティビティおよびデータ連携ソリューションのリーディングプロバイダーです。CData のセルフサービスデータ製品および連携ソリューションは、数百種類のオンプレミスおよびクラウドアプリケーションへの標準化されたリアルタイムデータアクセスを提供します。Salesforce、Office Depot、Holiday Inn を含む世界中の何百万ものユーザーが、CData のテクノロジーによって高度な分析を可能にし、クラウドの導入を促進し、コネクテッドなビジネスを創造しています。あらゆるユーザーが利用可能で、あらゆるアプリケーションからアクセスでき、あらゆる企業向けに構築されたCData は、データドリブンなビジネスを再定義します。詳細については、www.cdata.com/jp/(http://www.cdata.com/jp) を参照いただくかinfo@cdata.co.jp までメールでお問い合わせください。

本リリースについての日本でのお問い合わせ先

加藤龍彦

press@cdata.co.jp