「Japanese Beauty Hokuriku キャンペーン」を開催します！

東日本旅客鉄道株式会社 2024年3月16日の北陸新幹線金沢~敦賀間開業と、2024年10月~12月開催の北陸デスティネーションキャンペーン(以下「北陸DC」)を経て、ますます盛り上がる北陸で、JR東日本・JR東海・JR西日本は北陸三県誘客促進連携協議会(※)と連携のもと、「Japanese Beauty Hokurikuキャンペーン」を2025年1月~3月に実施いたします。当キャンペーンでは、北陸DCのテーマでもある「美観(びかん)」「美食(びしょく)」「美技(びわざ)」「美湯(びとう)」「美心(びごころ)」の「5つの美」のテーマのもと、新幹線でつながった北陸三県の新たな旅の魅力をご提案します。この冬は、ぜひ魅力あふれる北陸へお越しください。※ 北陸三県誘客促進連携協議会:北陸三県(富山県・石川県・福井県)における魅力ある観光地づくりと北陸への誘客促進を目的として、富山県、石川県、福井県及び各県観光連盟・観光推進機構、北陸経済連合会、JR西日本金沢支社で構成する協議会1 キャンペーン名称 Japanese Beauty Hokurikuキャンペーン2 キャンペーン期間 2025年1月1日(水)~3月31日(月)3 メインテーマ 「美観」「美食」「美技」「美湯」「美心」の「5つの美」[表: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1013_1_d7f4a00a7862e6e6722d1e03740fe8ff.jpg ]<参考>1 プロモーション(1)共同宣伝展開 広告やファッション、WEBメディアで活躍しているモデルの中島 沙希さんをイメージキャラクターに起用し、駅ポスターなどの交通広告を中心に、JR3社共通の宣伝を展開します。また、「美食」を中心に北陸の魅力、おすすめ企画などをご紹介するキャンペーンガイドブック「北陸冬物語」をJR3社の主な駅に設置します。≪冬のキャンペーンポスター≫(イメージ) 掲出開始 2024年12月16日(月)以降順次[画像1: https://prtimes.jp/i/17557/1013/resize/d17557-1013-37c19ad09483b64d815b-5.png ][画像2: https://prtimes.jp/i/17557/1013/resize/d17557-1013-af778d29a6da7fceac69-6.png ]≪冬のキャンペーンガイドブック「北陸冬物語」≫(表紙イメージ) 発行時期 2024年12月26日頃※キャンペーン特設サイト(JRおでかけネット)からデジタルパンフレットをご覧いただけます。[画像3: https://prtimes.jp/i/17557/1013/resize/d17557-1013-1c868b6f1e4aaefd6e6c-7.png ](2)キャンペーン特設サイト(JRおでかけネット) 期間中のおすすめ企画や観光列車、おトクな周遊きっぷ・旅行商品などの情報を発信します。 https://www.jr-odekake.net/navi/hokuriku-w7/jbh2024-2025/2 おすすめ企画(1)デジタルスタンプラリー「北陸周遊物語2024~2025」 北陸三県(富山県・石川県・福井県)が実施するスマートフォンでご参加いただけるデジタルスタンプラリー「北陸周遊物語2024~2025」を北陸DC期間に合わせて開催しておりますが、Japanese Beauty Hokurikuキャンペーン期間を第二弾として実施します。北陸三県の観光スポット約300施設をご自由に巡ってスタンプを獲得すると抽選で北陸ならではの食・お酒・工芸品が当たります。2県または3県を周遊いただくとスタンプ獲得数や条件に応じて当選確率がアップするなど、北陸三県を幅広くお楽しみいただける企画もご用意しております。1.開催期間 2025年1月1日(水)~3月31日(月) 2.参加方法(参加無料) ・JR西日本公式アプリ「WESTER」をダウンロードしていただき、「おトクにGO!」から、「デジタルスタンプラリー北陸周遊物語2024~2025」のページにエントリーしてください。 ・対象施設にて、GPS機能(位置情報)のご利用や二次元コードを読み込んでいただくことで、スタンプ獲得が可能となります。 ・開催期間内にスタンプを3個以上獲得すると、プレゼントにご応募いただけます。 ・スタンプを6個、15個獲得すると当選確率がアップ。スタンプ3個獲得の場合でも2県周遊すると当選倍率が2倍、3県を周遊すると当選確率が3倍に。6個、15個ならさらにアップ![画像4: https://prtimes.jp/i/17557/1013/resize/d17557-1013-0d21987a2288a4fc6ffe-8.png ] 詳細はコチラから URL:https://www.nta.co.jp/maas/hokuriku2425sr/(2)「美観」「美食」「美技」「美湯」「美心」 企画の詳細はキャンペーンガイドブック「北陸冬物語」をご覧ください。1.美観…北陸が誇る冬の景観などをお楽しみください。 ・富山県:空気が澄み美しさを増す冬の立山連峰 ・石川県:白山手取川ジオパーク ・福井県:勝山左義長まつり2.美食…ご当地ならではの食や定番の「カニ」をはじめとする豊かな食をお楽しみください。 ・富山県:寒ブリ/海洋深層水仕込み牡蠣 ・石川県:こまつ女将小珠の和「珠玉のおもてなしプラン」/金沢かにグルメ ・福井県:料亭四季彩館 酔月/越前がに満喫ランチ/若狭ふぐ満喫コース/3.美技…伝統工芸の盛んな北陸。先人達が培ってきた技をぜひ、ご体感ください。 ・富山県:ガラスの街とやま「富山ガラス工房」「富山市ガラス美術館」 ・石川県:鋳物工場でエシカルな製作体験「金森合金」 ・福井県:越前打刃物「タケフナイフビレッジ 初打」4.美湯…人々を癒す温泉とともに食べ歩きやまち歩きなど、さまざまな楽しみ方をご提案します。 ・富山県:宇奈月温泉/冬の黒部峡谷プレミアムツアー ・石川県:山中温泉/芸妓ガイドによる「山中座」舞台裏ツアーとプライベート公演 ・福井県:あわら温泉/あわら温泉満喫チケット5.美心…歴史や文化が育まれた地で、心を満たす体験をご提案します。 ・富山県:世界遺産 五箇山の合掌造り集落 ・石川県:氣多大社の秘宝「潮満珠」 ・福井県:調心念珠づくり体験3 旅行商品・観光ナビ「tabiwa by WESTER」(1)旅行商品・特別企画乗車券など 主な旅行会社では、各エリアから出発する北陸エリアまでの往復JRきっぷとお宿がセットになった旅行プランや、あわせてご利用いただける周遊きっぷをご用意しています。一部のエリアから北陸方面へのフリータイプ、往復タイプの特別企画乗車券もございます。※旅行会社により旅行プラン・周遊きっぷの発売がないエリアがあります。詳しくは旅行会社各社にお問い合わせください。※北陸方面への特別企画乗車券について、詳しくはJR3社それぞれのWEBサイトをご確認ください。(2)観光ナビ「tabiwa by WESTER」1.tabiwa周遊パス 北陸をおトクに周遊できる「tabiwa周遊パス」を発売中です。所定の自由周遊区間内の普通列車の普通車自由席が乗り放題となるほか、パスによっては施設入場やバスのご乗車にもご利用いただけます。有効期間やその他ご利用条件はWEBサイトまたはアプリよりご確認ください。※「tabiwa周遊パス」WEBサイト: https://www.jr-odekake.net/navi/tabiwa/pass/[画像5: https://prtimes.jp/i/17557/1013/resize/d17557-1013-8ab78b50dc2ecd918767-9.png ]2.tabiwaチケット・クーポン キャンペーンガイドブックに「tabiwaマーク(右図)」のある施設や企画、アクセスについて、関連コンテンツを「tabiwaチケット」として発売しています。現地でどなたでもお使いいただける「tabiwaクーポン」とあわせてご活用ください。※「tabiwa by WESTER」とは、旅先のスポット情報、経路検索、鉄道・バスなどが乗り放題の周遊パスや観光・グルメのチケット購入など、旅に必要なサービスが詰まった観光ナビです。 詳しくは、WEBサイト(https://www.jr-odekake.net/navi/tabiwa/)をご覧ください。※内容は2024年12月9日現在の情報です。予告なく変更または中止になる場合があります。※画像はすべてイメージです。