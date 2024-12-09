12月14日(土)・15日(日)うさまるがやってくる!!＜大丸下関店＞
開催概要
うさまるがやってくる!!
会期：2024年12月14日(土)・15日(日)
時間：各日13時～、15時～
定員：各回先着20組様
場所：6階催事場内
※整理券は各日の午前10時より、6階催事場入口にて配布いたします。
【注意事項】
・整理券は、1グループ（組）で1枚お渡しさせていただきます。
・1グループ(組)写真2枚までとさせていただきます。
・整理券の番号順にご案内させていただきます。整理券をお持ちのお客様は、各開始10分前になりましたら6階催事場へお戻りください。
LINE FRIENDS MARCHE～うさまる・ねこぺん日和・ボンレス犬とボンレス猫・愛しすぎて大好きすぎる。10TH ANNIVERSARY～
会期：2024年12月7日(土)→25日(水)
会場：大丸下関店6階催事場
開場時間：10時～18時（最終日は17時閉場）※会期中無休
入場料：無料
企画制作：株式会社ポマト・プロ
公式サイト：https://linefriends.co.jp/marche
公式X（旧Twitter）：＠JP_LINEFRIENDS
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【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】
〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ
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