関西初出店！アパレルブランド「whimpy」ポップアップストア阪神梅田本店にて開催

株式会社ARUIMwhimpy or somethingポップアップストア阪神梅田本店にて開催

株式会社ARUIM(本社:東京都世田谷区)は、レディースアパレルブランド「whimpy or something(ウインピイ オア サムシング)」のポップアップストアを 2024 年 12 月 18 日(水)から24 日(火)までの 7 日間、阪神梅田本店4 階 リアクロイベントスペースにて開催いたします。

「whimpy」は、ポップでラブリーな世界観を愛する大人のためのブランドです。皮肉やユーモアを大切にし、モードでありながらかわいらしさを感じるデザインが特徴で、これまで幅広い年代のお客様にご愛顧いただいてまいりました。

今回のポップアップショップでは最新コレクションを中心に特別なアイテムを取り揃え、皆様のご来店をお待ちしております。

期間中に 11,000 円(税込)以上お買い上げのお客様には、オリジナルノベルティをプレゼントいたします。

【ポップアップショップ概要】

【ECサイト】

キルティングブルゾン\33,000、ビッグベレー帽\9,240、ビッグボウソックス\3,630、ポンポンブローチ\3,300(すべて税込)レザーライダースジャケット\49,500、ポンポンアイスクリームバッグ\6,600、グミベアリボンキーホルダー\1,320(すべて税込)メリノウールロゴプルオーバー\11,000(税込)キルティングスカート\35,200(税込)フェイクファーポンポンソックス\3,520(税込)キラキラネイルグローブ\5,500(税込)- ブランド名:whimpy or something(ウインピイ オア サムシング)- 開催場所:阪神梅田本店 4 階リアクロイベントスペース(大阪市北区梅田 1 丁目 13 番 13 号)- 開催期間:2024 年 12 月 18 日(水)~24 日(火)10:00~20:00(最終日は 18 時終了)- 特典:11,000 円(税込)以上お買い上げのお客様にオリジナルノベルティプレゼントwhimpy or somethingブランドイメージwhimpy or somethingブランドロゴ

whimpy or something(ウインピイ オア サムシング)(https://whimpy.thebase.in/)

【本件のお問い合わせ先】

株式会社 ARUIM(広報担当 清水)

メールアドレス:info@aruim.jp