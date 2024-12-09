独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）近畿本部は、関西圏雇用労働相談センター（KECC）と連携し、スタートアップ企業・中小企業向けに人材の採用・定着のための労務管理に関するセミナーを1月22日（水曜）、29日（水曜）の2回開催します。

第1回のセミナーでは、スタートアップ企業が直面する人材の採用・定着の課題をテーマに、兼業や副業など多様な働き方が広がる中での法的リスクの回避や紛争予防の観点からスタートアップ企業が理解しておくべきポイントをお伝えします。

第2回のセミナーでは、中小企業の喫緊の課題である人手不足に対応するため、労働者視点から選ばれる企業になるための多様な人材活用の工夫や労務上の留意点を紹介します。

【開催概要】

■第1回セミナー（主にスタートアップ企業向けの内容です）

スタートアップ企業のための多様な働き方と採用/定着に向けた労務管理の基本

日時：2025年1月22日（水曜）14時00分～15時30分

会場：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象者：起業家、経営者、人事・労務担当者などご興味のある方はどなたでもご参加可能

申込：下記ページ「参加申し込み」よりお申込みください

https://kecc.mhlw.go.jp/seminar/20250122/

締切：2025年1月20日（月曜）

■第2回セミナー（主に中小企業向けの内容です）

選ばれる企業になるために！人手不足時代の多様な人材活用の工夫と労務対策

日時：2025年1月29日（水曜）14時00分～15時30分

会場：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象者：起業家、経営者、人事・労務担当者などご興味のある方はどなたでもご参加可能

申込：下記ページ「参加申し込み」よりお申込みください

https://kecc.mhlw.go.jp/seminar/20250129/

締切：2025年1月27日（月曜）

【チラシ】中小機構近畿本部×KECC共催セミナー

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1627-9de91de1b57ebd40cb93e88f5abb2518.pdf

＜関西圏雇用労働相談センター（KECC）＞

関西圏雇用労働相談センター（KECC）は、2014年5月に関西圏（大阪府・兵庫県・京都府）が国家戦略特区に指定されたことに伴い、国家戦略特別区域法に基づき設置されました。新規開業直後のベンチャー・スタートアップ企業や海外から関西圏に参入しようとするグローバル企業をはじめとする事業者を中心に、日本の雇用ルールを的確に理解し、個別労働紛争を生じることなく事業展開することができるよう支援を実施しています。合わせて、そこで働く労働者が意欲と能力を発揮できるよう、労働関係法令に精通する弁護士や社会保険労務士が、何度でも無料で相談をお受けしています。

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。