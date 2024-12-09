ティーンや女性ユーザー向けにサイズ設定されたゲーミングチェア『PAINTシリーズ』を発売 パステルカラーで明るく彩りのある空間を演出 | 玄人志向 GALAKURO GAMING
シー・エフ・デー販売株式会社
ラベンダーパープル
アクアブルー
ロゼピンク
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-paint-lp.html
ティーン/女性ユーザー向け ゲーミングチェアゲーミングチェア PAINT(ペイント)シリーズ 共通仕様
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/865_1_7f41dc82496135d0d5ae053396e0f05d.jpg ]
カラー別仕様
ラベンダーパープル
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/865_2_dbf0a6f4fc4c27e88400f44f125ba035.jpg ]
アクアブルー
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/865_3_3e6a34660eb031cd4b70d1f7cd9cadbd.jpg ]
ロゼピンク
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/865_4_c389e0a1a3577828369466965a8d8208.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-paint-lp.html
玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、ゲーミングチェアを発売いたします。
『ゲーミングチェア PAINT(ペイント)シリーズ』は、ティーンや女性ユーザー、小柄な体格の方向けに開発されたサイズ設定のゲーミングチェアです。
・ティーンや女性ユーザー、小柄な体格の方向けに低座面にサイズ設定。足がつきやすくなっています。
・明るいインテリアでも違和感なくなじむ、爽やかなパステルカラーは3色展開。
「ラベンダーパープル」「アクアブルー」「ロゼピンク」
・シート材質には、耐久性・柔軟性・通気性に優れたロイヤルPUを採用。
・フィット感を重視したスラブウレタンを採用。ふっくらとした座り心地。
・安全を考慮した90°～155°リクライニング。
・静音性に優れ、床にやさしいキャスターを採用。
・勉強や作業、ゲーム、リラックスタイムなど、シーンを選ばずに心地よくお過ごしいただけます。
2024年12月中旬発売予定です。
ラベンダーパープル
アクアブルー
ロゼピンク
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-paint-lp.html
ティーン/女性ユーザー向け ゲーミングチェアゲーミングチェア PAINT(ペイント)シリーズ 共通仕様
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/865_1_7f41dc82496135d0d5ae053396e0f05d.jpg ]
想定売価：\39,900前後(税込)
発売予定：2024年12月中旬
カラー別仕様
ラベンダーパープル
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/865_2_dbf0a6f4fc4c27e88400f44f125ba035.jpg ]
アクアブルー
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/865_3_3e6a34660eb031cd4b70d1f7cd9cadbd.jpg ]
ロゼピンク
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/865_4_c389e0a1a3577828369466965a8d8208.jpg ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-paint-lp.html