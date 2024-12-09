新電元のEV充電器4シリーズが法人向け運用監視サービス「EMOVision」とOCPP連携を開始

新電元工業株式会社

新電元工業株式会社のEV充電器製品4シリーズが、京セラみらいエンビジョン株式会社が提供する法人向けEV充電モニタリングプラットフォーム「EMOVision」が連携可能になりました。

「EMOVision」は、課金サービスを必要としない法人内でのEV充電利用に特化したサービスです。充電に要した電気量や料金、部署単位やドライバー単位で集計分析を行えるプラットフォームを提供します。また、充電器を遠隔でデマンドコントロールし、電気料金削減に貢献します。

対応するラインナップは、6kW見せない普通充電器 PM-CS09シリーズ、50kW急速充電器SDQC2F50シリーズ、90kW急速充電器SDQC2F90シリーズ、150kW急速充電器SDQC2F150シリーズとなります。

京セラみらいエンビジョンは、EVインフラ整備も行っており、長年培ってきた施工ノウハウと今回提供するプラットフォームを連携し、ワンストップでサービスを提供いたします。

「EMOVision」サービス対応の新電元工業EV充電器

- 分析の為のデータダウンロード（CSV）- 普通充電器、急速充電器、コンセントタイプ充電器の一括管理- 上限電力量までの出力制御- 支店、営業所別管理- 遠隔リセット、遠隔ファームウェアアップデート

新電元工業の充電器製品は、自社設計製造の公共インフラ品質で国内10年以上の導入実績を有しています。急速充電器は全ラインナップが車いすユーザーでも手が届くユニバーサルデザイン設計となっているほか、全国102拠点のサポート体制により、安心してご採用いただけます。6kW「見せない普通充電器」は設置自由度が高く、コスト重視の簡易設置でも、ハイブランド施設のデザイン資材組み込みにも活用いただけるコア機能製品です。加えて、通信中継器方式により最大10台の充電器をLTEモバイル回線1契約でOCPPサーバーに連携できますので、「EMOVision」サービスによる多数の車両管理とも好相性で導入いただけます。

- 6kW見せない普通充電器 PM-CS09シリーズ- 50kW急速充電器SDQC2F50シリーズ- 90kW急速充電器SDQC2F90シリーズ- 150kW急速充電器SDQC2F150シリーズより詳しい製品情報はこちら :https://www.shindengen.co.jp/products/eco_energy/chargers/EV充電器製品に関するお問い合わせ

新電元工業株式会社

マーケティング部 販売促進課

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京セラみらいエンビジョン株式会社 :https://www.kcme.jp/product/emovision/

◆本製品のご採用前に必ず最新の仕様をご確認ください。正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。◆本ページに記載する製品写真およびイラストは、撮影、印刷、制作上の条件により実際の色や形状と異なる場合があります。◆「見せない普通充電器」は、新電元工業株式会社の登録商標です。◆「EMOVision」は、京セラみらいエンビジョン株式会社が商標出願中です。