GMOメイクショップがCRMツール「makeshop CRM byGMO」の提供開始

GMOインターネットグループ



GMOインターネットグループのGMOメイクショップ株式会社(代表取締役社長CEO:向畑 憲良、以下、GMOメイクショップ)は2024年12月9日(月)より、「makeshop CRM byGMO」の提供を開始しました。

顧客分析からCRM施策、効果の検証までを一貫しておこなえる機能を備えた「makeshop CRM byGMO」は、株式会社E-Grant(代表取締役CEO:向 徹 代表取締役COO北川 健太郎、以下、E-Grant)が提供しているCRM(顧客管理システム)プラットフォーム「うちでのこづち」と「makeshop byGMO」のOEM連携によるものです。GMOメイクショップのECプラットフォームと、E-Grantの優れたCRM技術を融合し、EC事業者にとってより効率的で効果的な顧客管理とマーケティング戦略の実現を支援します。これにより、顧客満足度の向上と、「makeshop byGMO」をご利用のEC事業者の成長に貢献します。

【OEM連携の背景】

ECの運営において、人口減少が進む社会では、新規顧客の獲得が困難になることが予測されるため、既存顧客との関係を強化することがより重要になります。顧客との関係構築と継続的なコミュニケーションをおこなうためのCRM施策は、EC運営を成功させるうえで欠かせない要素です。しかし、CRM施策に取り組んでいるECサイト担当者の約半数が、自社のCRM施策は十分ではないと感じている現状があります。(※1)こうした課題を受け、GMOメイクショップではメール配信を軸とする「MakeRepeater byGMO」を通じてECにおける顧客育成を支援してきましたが、よりEC事業者の多様なニーズに応えるため、このたび「makeshop byGMO」と「うちでのこづち」をOEM連携させた新たなソリューションを提供することとなりました。

(※1)株式会社ネオマーケティング 20歳~69歳の男女743人に聞いた「EC運用の悩みに関する調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000181.000003149.html)

【「makeshop byGMO CRMオプション」の概要】(URL:https://www.makeshop.jp/main/function/makeshop-crm/(https://www.makeshop.jp/main/function/makeshop-crm/))

「makeshop CRM byGMO」では、「うちでのこづち」が持つ業界ニーズに対応した顧客分析機能をリーズナブルに活用できます。自社ECの商品や顧客・注文データをシームレスに連携することで、メール配信に加え、ニーズが高かったLINE連携など各種CRM施策にも対応したマーケティングの自動化が可能です。これらの施策の効果を一貫して検証することで、リピート購入の促進や顧客生涯価値(LTV)の向上が期待されます。

■「makeshop CRM byGMO」導入のベネフィット

「makeshop CRM byGMO」を利用するEC事業者は、通常の「うちでのこづち」を利用するより、導入までのリードタイムが大幅に減少します。費用面においても、「makeshop byGMO」の特別価格の初期費用が適用となり、より気軽に利用できます。さらに、本CRM利用にあたってのセミナーや勉強会も予定しており、CRM施策を通じたEC売上の向上を強力にサポートいたします。これらの取り組みにより、EC事業者の競争力を高め、持続可能な成長を支援いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4650_1_0597111e70b5b0fadef830ef6226dc9c.jpg ]

(※2)別途、「makeshop byGMO」のご利用料金がかかります。

【GMOメイクショップ株式会社について】

GMOメイクショップは「Commerce for a better future./商取引でより良い未来に」をミッションに掲げ、プラットフォーム事業とシステムインテグレーション事業を展開しています。プラットフォーム事業では、 EC構築支援から、EC マーケティング支援、EC運用受託まで対応し、また、運営資金調達 のための補助金・助成金の申請支援や、ECの売上を最短即日で入金する『即日売上入金 サービス』提供によるキャッシュフロー改善支援など、EC領域における一気通貫の支援体制を整えています。

12年連続で業界No.1(※3)のECサイト構築SaaS「makeshop byGMO」をはじめ、上位版サービスとして、カスタマイズに対応する「GMOクラウドEC」も提供し、スタートアップから大規模ECまで、あらゆるビジネスの EC化をサポートしています。

今後も GMOメイクショップは、広範なEC領域において店舗様が抱える様々な課題を解決できるよう、サービスの強化を図り、国内のEC市場の活性化に貢献してまいります。

(※3)EC構築サービス運営企業各社の発表数値よりSaaS型の数値を比較(GMOメイクショップ社調べ 2024年4月時点)

【株式会社E-Grantについて】

株式会社E-Grant(イーグラント)は、【和の心を世界に広げ想いやりに溢れた社会を実現する】をビジョンにBtoC/通販企業様の顧客データを用いた顧客分析×CRMマーケティング支援を行い、高いコストパフォーマンスを実現しています。

中でもデータ統合CRM/ MAツールの「うちでのこづち」は述べ800社以上の導入実績があり、BtoCCRM領域では多くの実績があります。

また、SaaSビジネスだけではなく、CRMを普及するための【日本通販CRM協会】の設立運営や、小売以外の企業に対するCRMコンサルティングや社内にCRMを浸透させるための支援等、総合CRMカンパニー(R)としてすべての企業にCRMを浸透させるための支援を行っております。

以上

【GMOメイクショップ株式会社】 (URL:https://www.makeshop.co.jp/(https://www.makeshop.co.jp/))

会社名 GMOメイクショップ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 向畑 憲良

事業内容 ■プラットフォーム事業(EC構築支援・ECマーケティング支援・EC運用受託)

■システムインテグレーション事業

資本金 5,000万円

【GMOインターネットグループ株式会社】 (URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社(東証 プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

【株式会社E-Grant】 (URL: https://www.e-grant.co.jp/(https://www.e-grant.co.jp/))

会社名 株式会社E-Grant

所在地 東京都品川区西五反田2丁目30番4号 BR五反田ビル8階

代表者 代表取締役CEO 向 徹

代表取締役COO 北川 健太郎

事業内容 ■IT関連事業

(うちでのこづち事業・CRMマーケティング事業・CRM関連事業・Web事業)

■人材事業(人材紹介事業・一般労働者派遣事業)

資本金 1,000万円

