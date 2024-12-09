「ウルトラマン」「ウルトラマンセブン」のバトルシーンがウォールステッカーで登場。窓枠デザインになっており、壁に貼るとお部屋に居ながら目の前でウルトラマン達が戦っているような雰囲気を楽しめます♪
ウルトラマンライセンスグッズ
第1弾はウルトラマンシリーズ「Amazing Window」（インテリアウォールステッカー）全7種
懐かしいあの名バトルシーンが貴方のお部屋で蘇ります。
600mm×400mmとお部屋を選ばず貼りやすいサイズでの展開となっております。
またポスタータイプのウォールステッカーの為、貼り付け易く剥がしやすい仕様になっております。
１.ウルトラマン「Amazing Window」A ウルトラマンVSゼットン１.
２.ウルトラマン「Amazing Window」B ウルトラマンVSゼットン２.
３.ウルトラマン「Amazing Window」C ウルトラマンVSレッドキング
４.ウルトラマン「Amazing Window」D ウルトラマンVSダダ
５.ウルトラマン「Amazing Window」E ウルトラセブンVSエレキング
６.ウルトラマン「Amazing Window」F ウルトラセブンVSメトロン星人
７.ウルトラマン「Amazing Window」G ウルトラセブンVSキングジョー
ウルトラマン「Amazing Window」A ウルトラマンVSゼットン１.
ウルトラマン「Amazing Window」B ウルトラマンVSゼットン２.
ウルトラマン「Amazing Window」C ウルトラマンVSレッドキング
ウルトラマン「Amazing Window」D ウルトラマンVSダダ
ウルトラマン「Amazing Window」E ウルトラセブンVSエレキング
ウルトラマン「Amazing Window」F ウルトラセブンVSメトロン星人
ウルトラマン「Amazing Window」G ウルトラセブンVSキングジョー
【商品販売価格】各種\4,950（税込み）
【サイズ】600mm×400mm
【発売日】2024年12月13日
【素材】PVCステッカー
【梱包】紙製段ボール（サイズH600mm×W110mm×D110mm）＋製品ステッカー
【対象年齢】15歳以上
【生産地】日本
【版権元】(C)円谷プロ
【販売先】株式会社ZENオンラインSHOP（https://x.gd/WkUSH） ・ウルトラマンワールドM78様（お取扱いのない店舗様もございます）・他全国ウルトラマン製品取り扱い販売店様
※初回生産数分が売り切れた場合、以降常時受注生産を行うので販売期間中であれば確実に購入することが可能です。
※受注生産分はご注文から7日～14日以内での発送お届け予定となっております。
【会社情報】
【株式会社ZENについて】
雑貨の企画・デザイン・製造・OEMを事業主体とする会社です。
国内外有名アーティストのグッズやスポーツクラブ/団体のグッズなどを多く手掛けています。
【会社概要】
社名：株式会社ZEN
本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア6F
代表取締役：吉田 啓資
事業内容：雑貨の企画・デザイン・製造
設立：2015年1月
HP：http://www.zenco.co.jp/
ZEN ONLINE SHOP：https://www.zenonlineshop.com/
ZEN公式X：https://twitter.com/zenlicense
ZEN公式Instagram：https://www.instagram.com/zen_license_official/
【ウルトラマングッズに関するお問合せ先】
株式会社ZEN 担当窓口 稲田
MAIL：customer@zenco.co.jp