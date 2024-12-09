雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト「ミスマガジン」が今年も始動！「ミスマガジン2025」本日12月9日(月)からエントリー開始！

株式会社講談社[画像1: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-c534698eaec95aaf1a51-0.jpg ]【応募方法】下記、特設サイトよりエントリー可能です。https://miss-maga.jp/entry/※応募条件はサイト内に記載。【スケジュール・審査方法】エントリー開始 ：2024年12月9日(月)エントリー締め切り ：2025年1月31日(金)23:59第一次審査「エントリー審査」 ：2月上旬第二次審査「カメラテスト」@東京 ：2月15日(土)、16日(日) ※どちらか1日程に参加していただきます。ベスト16「ワイルドカード」実施 ：5月セミファイナル「ベスト16発表＆投票審査」 ：5月上旬ミスマガジン2025グランプリ発表会 ：8月下旬■グランプリに贈られる3大特典1.賞金100万円[画像2: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-1ecdc1e85742900dd60f-1.jpg ]2.ヤングマガジン表紙出演[画像3: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-c0e19cee7ee452ad96e2-7.jpg ]3.ソロ写真集発売[画像4: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-26e815edfc5a444bbd42-2.jpg ]■ミスマガジンの様々な活動 ミスマガジンでは、グランプリ特典だけにとどまらずグランプリ受賞者を始め、各受賞者も年間を通して様々な活動を行っています。[画像5: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-3fbb71033f0da231fef9-2.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-8ef9e56a5e7b444d3587-2.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-6d7fe4b3bb5b93ec216a-2.png ][画像8: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-5fcf0b430e8dfb87bc42-6.png ]※過去の活動含む■「ミスマガジン」について[画像9: https://prtimes.jp/i/96399/28/resize/d96399-28-3fdd1c313bff6e5ccb73-8.jpg ] 1982年にスタートした雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴や細川ふみえ、その後は中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩ら錚々たるタレントを輩出。2018年に復活した後も、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈、今森茉耶をはじめ、各賞受賞者がグラビアやドラマ、演劇、CMでも大活躍中！ミスマガジン公式サイト：https://miss-maga.jp/