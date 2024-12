国宝・姫路城ドローンショーに観覧者１万2千人の大盛況！ドローンショーのQRコードには約2,300人がアクセス！！

株式会社ドローンショー・ジャパン姫路城上空に出現した姫路市イメージキャラクター「しろまるひめ」(姫音祭2024・姫路城ドローンショー)

日本唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を開発し、国内ドローンショー実績No.1※ の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:山本雄貴)は、世界文化遺産・国宝姫路城(兵庫県姫路市)で2年連続となるドローンショーを、『姫音祭2024』の前夜祭となる2024年11月9日(土)に開催いたしました。こちらのドローンショーには、おおよそ1万2千人を超える観覧者が集まり、姫音祭の前夜に大勢の観衆から多くの歓声が上がりました。

※ 日本国内におけるドローンショー実施回数、案件数実績として、2024年11月時点当社調べ。

観覧者の約20%がドローンショーで表示したQRコードにアクセス!

姫路城ドローンショーのQRコードに約2,300人がアクセス(姫音祭2024・姫路城ドローンショー)

『姫音祭2024』では、食のまち姫路をめぐるデジタルスタンプラリーが実施され、スタンプラリーの一つとしてドローンショーで二次元コード(QRコード)を表示。

観覧者約1万2千人の約20%になる約2,300人が、実際に夜空のドローンショーで表示した二次元コードをスマートフォンで読み取りからスタンプラリーページへ遷移を行い、企画されたイベント内コンテンツで大きな成果を上げました。

<デジタルスタンプラリー情報>

姫音祭・公式Instagram

https://www.instagram.com/himeonsai/reel/DCILUw7Pqo8/

姫路ミュージック&ダンスフェス『姫音祭2024』

姫路市が取り組んでいる音楽の力で姫路を元気にする「音楽のまち・ひめじ」プロジェクトの一環として、2018年よりスタートした、市民参加型の音楽イベントです。

姫路市内7か所にステージを設け、朝から夜までバンド、弾き語り、ダンス、DJなど多くのパフォーマーが出演し、丸1日姫路の街が音楽であふれます。

イベント名

姫音音祭2024

開催日時

2024年11月9日(土) 20時頃

観覧場所

シロトピア記念公園

主催

姫音祭実行委員会

ドローンショー企画・演出

株式会社ドローンショー・ジャパン

ドローンショー動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GOBfHpYFszk ]

ドローンショー写真

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

姫路ゆかりの黒田官兵衛イメージキャラクター「かんべえくん」(姫音祭2024・姫路城ドローンショー)

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博半年前をPRする「想像以上!が、万博だ。6 Months to go! スペシャルドローンショー(2024年10月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6 東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 408

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1丁目6-8号 ドローンショービル

・WEB

