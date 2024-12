AGC、「CES2025」に出展-世界初公開を含む最先端素材・ソリューションを展示

AGC株式会社

AGC(AGC株式会社、本社:東京、社長:平井良典)は、2025年1月7日から1月10日まで米国ラスベガスで開催される世界最大級の技術展示会「CES2025」に出展します。出展テーマ「Behind Every Breakthrough」のもと、「Next-Gen Mobility(次世代モビリティ)」、「Next-Gen Semiconductor(次世代半導体)」、「Next-Gen Energy(次世代エネルギー)」の3分野で最先端の素材・ソリューションを展示予定です。当社グループのCESへの出展は3年連続となります。

AGCは1907年の創業以来、祖業である板ガラスの生産に始まり、ガラス、電子、化学品、ライフサイエンス、セラミックスなどの分野で、時代の変化に合わせて世の中で必要とされる素材・ソリューションを提供してきました。今回の出展では、未来のブレイクスルーを支える当社の素材・ソリューションを展示します。

なお、当社のAR/MRグラス向けガラス基板「M100/200 シリーズ」は、本年のCES Innovation Awards(R)*を受賞しました。詳しくはこちら(https://www.agc.com/news/detail/1207805_2148.html)をご覧ください。

【当社CEO 平井良典のコメント】

イノベーションを支えるのは、常に進化し続ける優れた素材です。AGCグループは、ブランドステートメント Your Dreams, Our Challenge を掲げ、世界をより良くしようと挑み続ける人々を支え、共に成長するエクセレントカンパニーを目指しています。ぜひ、私たちのブースにお立ち寄りいただき、未来の素材・ソリューションを体感してください。

〈AGCグループの展示概要〉

■展示場所

Las Vegas Convention Center (LVCC)West Hall #6466ブース

■展示期間

2025年1月7日(火)~1月10日(金)10:00~18:00 (現地時間)

■分野ごとの主な出展内容

「Next-Gen Mobility(次世代モビリティ)」

より安全で快適なモビリティの実現に向けて、コックピットは重要なインターフェースとしてUI・UXの進化が求められています。安全性と先進性に寄与する「次世代HUD」や、ディスプレイとの一体感を高め卓越したデザインを実現する「薄型狭額縁深曲げデュアルディスプレイ」など、ガラスが持つ質感と美観、機能性が融合した未来のコックピットを体感することができます。

コックピットデモンストレーター(CES2025にて展示予定)

「Next-Gen Semiconductor(次世代半導体)」

AGCが開発・生産・販売している、「EUVフォトマスクブランクス」や「CMPスラリー」といった、最先端半導体の製造に欠かせない部材を展示します。今回展示する次世代半導体パッケージ向けガラスコア基板は、ガラスの優れた剛性と平坦性、微細加工性等により、半導体の更なる高集積化・高性能化の実現に貢献することが期待されています。

微細孔付きガラス基板(Through Glass Vias)

「Next-Gen Energy(次世代エネルギー)」

AGCグループは、環境に配慮した製品や技術の開発を通じて、社会全体の温室効果ガス排出量削減に貢献しています。今回展示する「FORBLUE(TM)Sシリーズ」は、太陽光など電圧変動が大きい再生可能エネルギー由来のグリーン水素の製造に適したフッ素系イオン交換膜です。

水電解装置向けフッ素系イオン交換膜FORBLUE(TM)Sシリーズ

〈すべての出展素材・ソリューション〉

Next-Gen Mobility(次世代モビリティ)

Cockpit/Display

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/34580/table/35_1_e138ec7ae07712605a487967de985e43.jpg ]

Safety/Sensor

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/34580/table/35_2_5538e1c0819e75c60e43bb68c659b71b.jpg ]

Connectivity/Antenna

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/34580/table/35_3_233a5e604c58cde0da074b7c90950231.jpg ]

Next-Gen Semiconductor(次世代半導体)

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/34580/table/35_4_23f0218185f82fb2d54699fab0c51259.jpg ]

Next-Gen Energy(次世代エネルギー)

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/34580/table/35_5_59dfc202361255c01d9e1f6c9c037963.jpg ]

詳しい展示情報はこちらをご覧ください。CES 2025 | AGC(https://www.agc.com/ces/)

〈注釈〉

* 以下、CES Innovation Awards 2025 Honoree Information Guideより

“The CES Innovation Awards are based upon descriptive materials submitted to the judges. CTA did not verify the accuracy of any submission or of any claims made and did not test the item to which the award was given.”

〈ご参考〉

・ CES公式サイト:CES - The Most Powerful Tech Event in the World(https://www.ces.tech/)

・ CES Innovation Awards(R)公式サイト:CES Innovation Awards Program(https://www.ces.tech/innovation-awards/innovation-awards/)