【無料】オンラインビジネスセミナー「多くの中小企業が抱える課題対策経営セミナー」を開催します！

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京都信用保証協会


　京都信用保証協会と（一社）京都府中小企業診断協会が連携し、京都府下の中小企業者を対象にオンラインセミナーを開催いたします。同セミナーでは、中小企業者等の限られた経営資源をより効果的に活用し、「業務効率化」「価格転嫁」を図るための知識・機会を提供することを目的とし、本分野に精通した中小企業診断士が講演をいたします！






１　プログラムスケジュール


第1回目　令和7年1月17日(金) 14：00～15：30


　　　　　「業務効率化」


　　　　　講師：中小企業診断士　小笠原　知広　氏


第２回目 令和7年1月28日(火) 14：00～15：30


　　　　　「価格転嫁」


　　　　　講師：中小企業診断士　多田　知史　氏



２　会場


オンライン（ZOOM）



３　募集内容


(1) 定　　員　各回６０名


(2) 受講料　　無料


(3) 募集期間　令和6年12月9日(月)～各セミナー開催日の前日17：00まで


(4) 対　　象　京都府内の事業者



４　申込方法


（一社）京都府中小企業診断協会のHP


https://www.shindan-kyoto.com/seminar/202501/


にアクセスいただき、エントリーフォームからお申込みください。



５　主催・後援・運営協力


（主　　催）　京都信用保証協会


（後　　援）　近畿経済産業局、近畿財務局京都財務事務所、京都府、京都市（予定）


（運営協力） （一社）京都府中小企業診断協会



６　問合せ先


京都信用保証協会　企業支援部　経営支援課（廣瀬、中井）


TEL：075-354-1015


https://prtimes.jp/a/?f=d112530-9-63fc0dea9a053c75b79d0f7a83ae47d4.pdf