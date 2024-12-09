【無料】オンラインビジネスセミナー「多くの中小企業が抱える課題対策経営セミナー」を開催します！
京都信用保証協会
https://prtimes.jp/a/?f=d112530-9-63fc0dea9a053c75b79d0f7a83ae47d4.pdf
京都信用保証協会と（一社）京都府中小企業診断協会が連携し、京都府下の中小企業者を対象にオンラインセミナーを開催いたします。同セミナーでは、中小企業者等の限られた経営資源をより効果的に活用し、「業務効率化」「価格転嫁」を図るための知識・機会を提供することを目的とし、本分野に精通した中小企業診断士が講演をいたします！
１ プログラムスケジュール
第1回目 令和7年1月17日(金) 14：00～15：30
「業務効率化」
講師：中小企業診断士 小笠原 知広 氏
第２回目 令和7年1月28日(火) 14：00～15：30
「価格転嫁」
講師：中小企業診断士 多田 知史 氏
２ 会場
オンライン（ZOOM）
３ 募集内容
(1) 定 員 各回６０名
(2) 受講料 無料
(3) 募集期間 令和6年12月9日(月)～各セミナー開催日の前日17：00まで
(4) 対 象 京都府内の事業者
４ 申込方法
（一社）京都府中小企業診断協会のHP
https://www.shindan-kyoto.com/seminar/202501/
にアクセスいただき、エントリーフォームからお申込みください。
５ 主催・後援・運営協力
（主 催） 京都信用保証協会
（後 援） 近畿経済産業局、近畿財務局京都財務事務所、京都府、京都市（予定）
（運営協力） （一社）京都府中小企業診断協会
６ 問合せ先
京都信用保証協会 企業支援部 経営支援課（廣瀬、中井）
TEL：075-354-1015
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