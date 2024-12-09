個人勢占い師VTuber『星影ラピス』のオフィシャルストアにて、3Dライブお披露目記念オリジナルグッズを12月7日より販売開始いたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、星影ラピスの公式オンラインストア『星影ラピス Official Store』にて、12月7日より3Dライブお披露目記念オリジナルグッズの販売を行います。
製品情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
■【3Dお披露目記念】30本限定！直筆サイン付タペストリー
販売価格：5,000円（税込）
3Dお披露目ライブを記念して、直筆サイン付きのタペストリーを限定で販売しちゃいます！
多めに用意したのでぜひこの機会にサイン付グッズを手に入れてね！
illustration：海鼠さま（@NAMCOOo）
■【3Dお披露目記念】アクリルスタンド（Wピース）
販売価格：2,500円（税込）
3Dお披露目ライブを記念して、背景付のアクリルスタンドを販売！
動けるひつじ渾身のWピースを手に入れてね！
■【3Dお披露目記念】アクリルスタンド（輝けStarlight）
販売価格：2,500円（税込）
3Dお披露目ライブを記念して、背景付のアクリルスタンドを販売！
ライブのダンスでもあった「輝けStarlight」ポーズを普段は見られない後ろ向きでお写真撮ってみました。
ぜひ思い出の１ページにしていただけたら嬉しいです・
■【3Dお披露目記念】ライブTシャツ
販売価格：4,000円（税込）
3Dお披露目ライブを記念して、ライブTシャツを販売！
ビビットな今までにない星影ラピスをGETしちゃおう…！
illustration：つまらない絵師さま（@K9XvimwyUkQcFve）
販売情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
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【星影ラピス】
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【株式会社メディアリンク】
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クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/
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