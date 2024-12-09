『廣瀬大介のゲーム部屋』の【直筆サインが当たる！】トレーディング缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『廣瀬大介のゲーム部屋』の商品の受注を12月2日（月）より開始いたしました。▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6940/resize/d16064-6940-adfd969e5c841914b304-5.png ]https://amnibus.com/products/title/1211?utm_source=press「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。▼【直筆サインが当たる！】トレーディング缶バッジ vol.2 [画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6940/resize/d16064-6940-98e6bb671daae5af1f16-0.jpg ]廣瀬大介様を缶バッジに仕上げました。 0.5%の確率で廣瀬大介様の直筆サイン入り缶バッジが当たります。 カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、様々なシーンでお楽しみください。▽仕様価格 ：各 \500(税込)種類 ：全15種サイズ：（約）直径56mm素材 ：紙、ブリキ▼【直筆サインが当たる！】トレーディングインスタントフォト風カード [画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6940/resize/d16064-6940-3cd3b279564e0b499f04-1.jpg ]廣瀬大介様をインスタントフォト風カードに仕上げました。 0.5%の確率で廣瀬大介様の直筆サイン入りチェキが当たります。 お部屋に並べて飾ったり、様々なシーンでお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \500(税込)種類 ：全15種サイズ：（約）89×63mm素材 ：紙▼BIGアクリルスタンド vol.2[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6940/resize/d16064-6940-ca9ac041ec0c1b2d2c79-2.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6940/resize/d16064-6940-6a9d14d82650a84b0961-3.jpg ]廣瀬大介様をBIGなアクリルスタンドに仕上げました。 お部屋やデスクまわりなどに飾って、様々なシーンでお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \2,000(税込)種類 ：全2種（ver.A、ver.B）サイズ：本体：（約）19×8.5cm 台座：（約）9.8×4.6cm 厚み：3mm ※種類により異なる素材 ：アクリル▼ブロマイド4枚セット vol.2[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6940/resize/d16064-6940-47bf02f7204d33febdbd-4.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6940/resize/d16064-6940-b788cd71c44ba20e1d25-5.jpg ]廣瀬大介様をブロマイド4枚セットに仕上げました。 コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、様々なシーンでお楽しみください。 ▽仕様価格 ：各 \1,000(税込)種類 ：全2種（ver.A、ver.B）サイズ：（約）12.7×8.9cm素材 ：紙▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6940/resize/d16064-6940-adfd969e5c841914b304-5.png ]https://amnibus.com/products/title/1211?utm_source=presshttps://x.com/AMNIBUS「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：support@amnibus.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb https://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)hirose_gameroom