「黎明のアルカナ」&「王の獣～掩蔽のアルカナ～」 オンラインくじが販売開始！
株式会社arma bianca漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて12月2日（月）より「黎明のアルカナ」&「王の獣～掩蔽のアルカナ～」 オンラインくじを販売いたします！[画像1: https://prtimes.jp/i/16064/6939/resize/d16064-6939-769949b723dffb87a1dd-0.jpg ]【販売開始日】2024年12月02日(月)【販売価格】１回770円(税込)【お届け時期】2025年3月下旬に出荷予定※注文状況や配送状況によって前後する場合がございます。予めご了承ください。【くじ販売ページ】▼DRAW!DRAW!https://amnibus.com/drawdraw/detail/88?utm_source=press―――――――――――――――【景品ラインナップ】▼A賞 等身大タペストリー（全2種）[画像2: https://prtimes.jp/i/16064/6939/resize/d16064-6939-5e0672e217a9eed5d008-1.jpg ]▼B賞 日めくりカレンダー（全1種）[画像3: https://prtimes.jp/i/16064/6939/resize/d16064-6939-8136773dfe06f5ecfab3-2.jpg ]▼C賞 パーツ付きBIGアクリルスタンド（全10種）[画像4: https://prtimes.jp/i/16064/6939/resize/d16064-6939-2eca0253f85b408abc00-3.jpg ]▼D賞 A3ポスター（全12種）[画像5: https://prtimes.jp/i/16064/6939/resize/d16064-6939-0ccb9799d967bf162091-4.jpg ]▼E賞 スクエア缶バッジ（全23種）[画像6: https://prtimes.jp/i/16064/6939/resize/d16064-6939-0a9bf6b5a050aefeb95d-5.jpg ]▼購入特典 特典ブロマイド(全20種)一度のお会計で10回分ご購入ごとに特典ブロマイド(全20種)の中からランダムで1枚、20回分ご購入ごとにランダムで5枚プレゼント！[画像7: https://prtimes.jp/i/16064/6939/resize/d16064-6939-b956fffe2fd719be66f6-6.jpg ]※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。詳細は「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」の販売ページをご確認ください。―――――――――――――――▼「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」について[画像8: https://prtimes.jp/i/16064/6939/resize/d16064-6939-ec690010deaa1c5b229a-7.png ]AMNIBUSを運営するarma biancaが、良質なオンラインくじを提供します。サービスhttps://amnibus.com/drawdrawXhttps://twitter.com/DRAWDRAW_info【本プレスリリースに関するお問い合わせ】株式会社arma bianca住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3Fお問合せフォーム：https://armabianca.com/contact担当：齊藤直樹Mail：pr@armabianca.com━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━発行元 株式会社 arma biancaWeb http://armabianca.com/━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━(C)藤間麗／小学館