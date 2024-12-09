【無料ダウンロード】「2025年度、2026年度に施行される改正流通業務総合効率化法とは？―先を見据えた対応策―」を公開しました｜船井総研ロジ株式会社
日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、法改正の概要や法改正による荷主企業への影響、その対策方法を解説した最新資料「2025年度、2026年度に施行される改正流通業務総合効率化法とは？―先を見据えた対応策―」を公開しました。
資料の無料ダウンロードはこちら :
https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/revised-distribution-services/
荷主企業が講じるべき先を見据えた対応策
資料を読むと下記のようなことがわかります
・流通業務総合効率化法とは
・法改正が与える物流業界への影響
・荷主企業の具体的対応策
流通業務総合効率化法は、消費者需要の多様化に伴う貨物の小口化・多頻度化等への対応策としての役割を担い、メリットが期待される一方で、業界全体にとって多大な影響を与えることが予想されています。
業務プロセスやシステムの見直し、新たな管理体制導入による一時的なコスト増加など法改正による影響をいち早く理解し、荷主企業は対応を講じる必要があります。
本コンテンツでは、法改正の概要や法改正による荷主企業への影響、その対策方法を解説いたします。
資料の一部をご紹介！
資料の無料ダウンロードはこちら :
https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/revised-distribution-services/
荷主企業が講じるべき先を見据えた対応策
会社紹介
船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。
コンサルティングについて≫ https://www.f-logi.com/ninushi/
ロジスティクス・リーダーシップ・サロンについて≫ https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/
会社概要
会社名：船井総研ロジ株式会社
大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com
ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)
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