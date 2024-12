瀧定名古屋株式会社

ケーブル柄とハート柄のボア上下セット(各7種)が新登場!

ケーブル柄は、キャラクターのサガラ刺繍がインパクト大♪

ハート柄は、配色のラグランスリーブとサガラ刺繍付きポケットがCUTEだね(ハート)

お友達や恋人とオソロコーデを楽しんでみて下さい!※専用ハンガー付き

【商品詳細】

■商品名

・「ケーブルボア上下セット」「ハートボア上下セット」

■販売価格

・税抜3,999円(税込4,399円)

■展開キャラクター

・ハローキティ(ピンク)・シナモロール(ホワイト・サックス)・マイメロディ(ピンク)・クロミ(パープル・ブラック)・ポムポムプリン(イエロー)

■展開サイズ

・M、L *2サイズ展開

