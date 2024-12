『MADE IN WORLD.&CO』×『仮面ライダー』シリーズのコラボレーションコレクション受注開始！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、『仮面ライダー』シリーズと株式会社CUORE JAPAN (本社:東京都台東区、代表取締役: 金島 栄澤)が運営するファッションブランド『MADE IN WORLD.&CO』とのコラボレーションコレクションの受注販売を、2024年12月9日(月)10時より、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内ショップ「バンコレ!」にて開始いたします。

※商品購入一覧ページ :https://p-bandai.jp/fashion/b0086/b008621/

■商品特長

MADE IN WORLD &COのブランドスピリッツである“世界を繋ぐ”を『仮面ライダー』シリーズの世界観で表現したカプセルコレクションになります。

キャップ、Tシャツ(歴代番組ロゴ)、Tシャツ(ノスタルジック)、Tシャツ(歴代42ライダー)の全45種のラインナップとなっております。

中でも、MADE IN WORLD &COの醍醐味である圧倒的キャラクター数のTシャツ(歴代42仮面ライダー)は、多くの世代の方が選べる商品となっております。



また、イメージモデルには、『仮面ライダーファイズ』『仮面ライダージオウ』の主題歌を担当した DA PUMP・ISSA氏を起用いたしました。

1996年にボーカル&パフォーマンスグループDA PUMPを結成し、翌年にシングル「Feelin’ Good ~It’s PARADISE~」でデビュー。1998年よりNHK紅白歌合戦に5年連続出場。ダンスをしながらもぶれない歌唱力の高さが超人的で評価が高く、近年では、ミュージカル「ロッキーホラーショー」や「ピーターパン」(フック船長/ダーリング)に出演。音楽活動だけではなく、バラエティやテレビ番組に出演する等、多方面でマルチに活躍をしている。 ■Instagram https://www.instagram.com/issa_hentona/ ■Twitter https://twitter.com/ISSA_from_DP

■販売基本情報

・商品名 :仮面ライダー × MIW キャップ

・販売価格 :7,700円(税込)

・サイズ :ワンサイズ

・生産エリア :ベトナム

・商品名 :仮面ライダー × MIW Tシャツ(ノスタルジック) 全2色

・販売価格 :8,800円(税込)

・サイズ :S~2XL

・生産エリア :中国

・商品名 :仮面ライダー × MIW Tシャツ(歴代番組ロゴ)

・販売価格 :13,200円(税込)

・サイズ :M~2XL

・生産エリア :中国

・商品名 :仮面ライダー × MIW Tシャツ(歴代42仮面ライダー) 全2色

・販売価格 :8,800円(税込)

・サイズ :M~3XL

・生産エリア :中国

【全商品共通項目】

・予約開始 :2024年12月9日(月)10時~2024年12月25日(水)23時

・お届け予定日:2025年3月発送予定

・取り扱い店舗:プレミアムバンダイ(https://p-bandai.jp/item/item-1000219533/)

MADE IN WORLD.&CO 店舗・オンライン *1

*1 「プレミアムバンダイ」と「MADE IN WORLD.&CO 店舗・オンライン」では販売期間、発送タイミング、展開サイズが異なります。MADE IN WORLD.&COの販売内容につきましては、MADE IN WORLD.&COの公式サイト・SNS等をご確認ください。

(C)石森プロ・東映

(C)東映・東映ビデオ・石森プロ

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

