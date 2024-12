新宿「ユニカビジョン」に屋外広告視聴者データ可視化サービス「OOH Analytics」を提供開始

有限会社サーチ

有限会社サーチ(本社:東京都立川市、代表者 常田 修治、以下「当社」)は、株式会社ユニカ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 磯崎 元彦、以下「ユニカ」)が運営する『ユニカビジョン』へ、屋外広告視聴者データ可視化サービス『OOH Analytics』の提供を開始しました。

また、これまでのエッジAIボックス方式では、4Kカメラ1台(もしくはFHDカメラ1台)の解析が可能でしたが、新たに複数カメラを同時解析できる「エッジAIサーバー方式」の提供を開始しました。

エッジAIサーバー方式の場合、4Kカメラは最大4台、FHDカメラは最大8台まで同時解析が可能です。商業施設や駅構内など、複数広告面で構成されている媒体にご活用頂けるようになりました。

ユニカビジョンでは、有効視認エリアを4Kカメラ2台で同時解析しています。

ユニカビジョン

◇媒体名称:ユニカビジョン

「新宿のランドマーク」ともいえる100平方メートル ×3面の大型LEDビジョンと全長52mに及ぶリボン型ビジョンの複合型屋外デジタルサイネージ。映画「君の名は。」の聖地としても話題になった。

大型ビジョンならではの迫力ある映像を見ることができるだけでなく、SNSやスマートフォン、イベントとの連動放映や中継放映を含むリアルタイムな情報提供も行っており、道行く人々を日々惹きつけている。

(媒体詳細)

住所:東京都新宿区新宿3-23-7 放映時間 7:00-25:00

Web:https://www.yunikavision.jp/

Twitter @YUNIKAVISION_St

≪OOH Analyticsの導入に至った背景≫

屋外ビジョンはWEBなどの広告と違い具体的な視聴人数などはわからないものでした。

しかし今後はどのくらいの人数が視聴したかということを明確にし、より信頼度の高い媒体として成長するためにユニカビジョンをリニューアルオープンする2024年11月1日のタイミングで導入しました。

≪ユニカ様のコメント≫

測定された視聴者数のデータは我々が想定していた数字よりも多く驚きました。 信頼できるデータであるために今後はレポート以外にOOHアナリティクスのデータを最大限活用し 広告販売につなげていきたいと思います。

画像AI解析サンプル1.「PePe広場側カメラ」画像AI解析サンプル2.「歌舞伎町一番街側カメラ」

※AI画像解析サンプルは、個人を特定できないように解像度を落としています。また、録画した元データは解析後、破棄しているため所有しておりません。

【OOH Analyticsとは】

WOOが提唱する世界標準の視聴者計測ガイドラインに準拠した屋外広告視聴者データをリアルタイムに計測し可視化するサービスです。

AI画像解析、Wi-Fiシグナルセンサー、位置情報属性データの3つのビッグデータを取得・解析し、客観的なアイトラッキングデータを基にした視認率を用い、最小粒度15秒ごとの視聴者データを計測できます。

屋外広告視聴者の人数・性別・年代・来訪回数・視聴秒数・視聴態度などをリアルタイムに専用ダッシュボードから閲覧でき、レポート作成機能では広告出稿ごとの視聴者データを広告主(広告会社)へ提出できます。

また、プログラマティックDOOH広告において、視聴ベースのインプレッション等を各種プラットフォームへデータ連携することが可能です。

(導入済み大型ビジョン)

ユニカビジョン(新規)、新宿サザンテラスビジョン、クロス新宿ビジョン、原宿表参道ビジョン、新橋SLビジョン、新橋龍角散ビジョン

※その他、順次導入準備中

OOH Analyticsは、一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアムのセンシングサイネージガイドラインに準拠しています。エッジAIで画像を即時解析し、個人を特定できないデータに処理するため個人情報は一切取得していません。また、画像も解析後に自動で即時破棄されるため保有しておりません。Wi-Fiセンサー及び位置情報属性データには個人を特定できるデータは含まれません。

※OOHとは

Out Of Homeの略。街頭や公共交通機関などへ設置する広告媒体の総称

※Digital OOH(DOOH)とは

デジタル・アウト・オブ・ホームの略。街頭や公共交通機関などへ設置する広告媒体のうち、デジタル

サイネージを活用したメディア全般の総称

※プログラマティックDOOH広告とは

デジタルサイネージをネットワークで接続し、アドテクノロジーを活用したプラットフォームで広告が

取引できる運用型広告枠

※世界標準の視聴者計測ガイドライン

グローバルOOH業界団体The World Out of Home Organization(WOO)が提唱している「GLOBAL OOH AUDIENCE MEASUREMENT GUIDELINES」

(英語)The World Out of Home Organization(WOO)

https://www.worldooh.org/pdf/Global-guidelines-e-book_V.8.pdf

(日本語)一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム(DSC)

https://digital-signage.jp/wp-content/uploads/pdf/20221002_WOO-Global-OOH-Audience-Guidlines-Japanese_FINAL_Clean.pdf

※The World Out of Home Organaization(WOO)とは

OOHに関連する世界各国の媒体社、広告会社、業界団体、およびサプライヤーを網羅する国際団体。100ヵ国以上の国々から企業・団体が加盟。世界中のOOHに関するノウハウ、ケーススタディ、市場予測の共有、クリエイティブ・アワードや業界における革新的な取り組みの表彰などを行っている。さらに、行政、国際団体、政治団体、マスコミへのロビー活動を通じて、OOH業界の健全な成長と地位の向上にも力を入れている。

■ユニカについて

総合不動産業、屋外広告メディア事業、広告代理店業、レジャー・アミューズメント施設運営管理などを行い、地域の発展・活性化、文化の創造を多角的に行う企業です。



《会社概要》

会社名:株式会社ユニカ

代表者:代表取締役社長 磯崎元彦

所在地:東京都新宿区西早稲田2丁目7番1号

設立:1971年8月13日

資本金:9,900万円

事業内容:総合不動産業、屋外広告メディア事業、広告代理店業、レジャー・アミューズメント施設運営管理等

[URL]https://www.yunika.co.jp

■サーチについて

Providing valuable moments to people and the city

「人に、街に、価値ある瞬間をとどける。」

OOH広告を主軸に、人 - 街 - 企業とのより親和性の高いコミュニケーションを創造することを目指し、社会にとって価値のある情報を届けていきます。



<会社概要>

会社名: 有限会社サーチ

代表者: 常田 修治

本 社: 東京都立川市錦町一丁目4-20 TSCビル2F

営業本部: 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス2F

設 立: 2004年3月

事業内容:メディア開発・運営事業、広告代理業、アドテクノロジー事業

[URL] https://searchnext.jp



【本プレスリリースへのお問い合わせ先】

E-mail: infomail@searchnext.jp

TEL : 03-4510-3115