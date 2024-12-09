SUPER EIGHTが「TVガイドPERSON」独占座談会で語るデビュー20周年。「今が一番メンバーのことが好き」
「週刊TVガイド関西版2025年1月22日号増刊 TVガイドPERSON vol.148」(東京ニュース通信社刊)
2004年9月22日のデビューから20年を迎え、現在開催中の全国ドームツアー「超DOME TOUR 二十祭」でアニバーサリーイヤーを締めくくるSUPER EIGHT。12月1日(日)には、公演に先駆けてサブスクリプション限定で新曲「LIFE GOES ON」の配信も開始した。ロングインタビューでは、「みんなで20周年をかみ締められるような楽曲」(大倉忠義)、「壮大やなっていう感じがしました」(横山裕)と語る新曲の制作秘話や、「僕たちの思いを込めて、恩返しのギフトになれば」(安田章大)と話す今年1月のサブスク解禁で感じた変化を教えてくれた。また、「会場によっては、スタンド席の方に久しぶりに行けてうれしかった」(丸山隆平)、「本当に、今までで一番いいアリーナツアーだった」(村上信五)と充実感をにじませたアリーナツアーをはじめとする2024年の振り返りや、来年に向けた抱負を語る。さらに、世界的写真家であるレスリー・キーによる躍動感あふれるグラビアとともに、熱く燃え続けるSUPER EIGHTの今に迫る。
そのほか、ドラマ「わたしの宝物」(フジテレビ系)に出演中の田中圭、12月11日(水)に新曲「DRESSING」をリリースする宮野真守、ドラマ「コトコト～おいしい心と出会う旅～」(NHK BS4Kほか)で単独主演を務める古川雄大、ソロ活動を開始してからは本誌に初登場となる河合郁人、年末年始に「リーディング音楽劇『ジャングル帝国』レオ編」、「ENTA!7 4U.Zepp in de SHOW」の上演を控えるふぉ～ゆ～、今期「3年C組は不倫してます。」(日本テレビ系)、「私たちが恋する理由」(テレビ朝日系)と2作のドラマに出演中の杢代和人が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。
また、WEST.の濱田崇裕×神山智洋がW主演を務めるミュージカル『プロデューサーズ』のリポートに加え、声優特集には12月4日(水)にミニアルバム「Collage」をリリースした蒼井翔太が登場。さらに、かが屋の加賀翔による撮り下ろし連載は、番外編としてこれまでの連載写真をまとめた「かが屋・加賀翔撮影写真集『芸人地図』」(小社刊)の発売記念イベントの様子をリポートするほか、NEWS・増田貴久の私服スタイリング連載「増田ガイドFashion」第3回を収録するなど、今号も充実のラインナップでお届けする。
ラインナップ
＜表紙・巻頭グラビア＞
SUPER EIGHT
＜PERSON INTERVIEW＞
田中圭
ドラマ「わたしの宝物」
宮野真守
26thシングル「DRESSING」
古川雄大
ドラマ「コトコト～おいしい心と出会う旅～」
河合郁人
ふぉ～ゆ～
リーディング音楽劇「ジャングル大帝」レオ編
「ENTA!7 4U.Zepp in de SHOW」
杢代和人
ドラマ「3年C組は不倫してます。」
ドラマ「私たちが恋する理由」
＜声優特集＞
蒼井翔太
ミニアルバム「Collage」
＜SPECIAL REPORT＞
濱田崇裕×神山智洋
ミュージカル『プロデューサーズ』
加賀翔 令和ロマン きしたかの
かが屋・加賀翔撮影写真集「芸人地図」発売記念イベント
＜私服スタイリング連載＞
増田貴久
「増田ガイドFashion」
購入者特典、決定！
■対象店舗A：アニメイト通販
特典内容2種類より選んで、ご購入いただけます。
特典内容１.：宮野真守 生写真1枚
「週刊TVガイド関西版2025年1月22日号増刊 TVガイドPERSON vol.148」アニメイト通販購入特典生写真
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3001450/
特典内容２.：蒼井翔太 生写真1枚
「週刊TVガイド関西版2025年1月22日号増刊 TVガイドPERSON vol.148」アニメイト通販購入特典生写真
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3001451/
■対象店舗B：セブンネットショッピング
特典内容：杢代和人 生写真1枚
「週刊TVガイド関西版2025年1月22日号増刊 TVガイドPERSON vol.148」セブンネットショッピング購入特典生写真
https://7net.omni7.jp/detail/1107561131
【注意事項】
※12月9日現在
※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。
【紙版商品情報】
「週刊TVガイド関西版2025年1月22日号増刊 TVガイドPERSON vol.148」
●発売日：2024年12月9日(月)※一部、発売日が異なる地域がございます
●定 価：1,210円
●発 行：東京二ュ―ス通信社
全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/ ＞をご確認ください。
【電子版 商品概要】
「週刊TVガイド関西版2025年1月22日号増刊 TVガイドPERSON vol.148」
●配信日：2024年12月中旬以降順次配信開始
●価 格：1,210円
※Amazon Kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。
※「週刊TVガイド関西版2025年1月22日号増刊 TVガイドPERSON vol.148」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。
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