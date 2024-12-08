【岡山大学】岡山大学大学院医歯薬学総合研究科「2025年度O-NECUSプログラムオータムセミナー」を開催

国立大学法人岡山大学2024（令和6）年 12月 8日国立大学法人岡山大学https://www.okayama-u.ac.jp/[画像1: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-333bb6fb211208cb0963-0.jpg ]◆概 要 国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院医歯薬学総合研究科修士課程は2024年11月7日、O-NECUSプログラムAutumn Seminar -Student Recruitment 2025-をオンライン（ZOOM）で開催しました。本セミナーは優秀な学生の獲得と研究交流の活性化を目的としており、今年度も哈爾濱（ハルビン）医科大学、吉林大学、中国医科大学、大連医科大学の4大学の協力のもと開催。各協定校の学生47人、各大学の関係者15人が参加しました。 大学院医歯薬学総合研究科修士課程（医歯科学専攻）では、毎年中国東北部の協定校から多くのO-NECUSプログラム短期留学生を受け入れ、同プログラム修了後の本学博士課程（略称：Post O-NECUS）への進学を推進しています。 セミナーでは、O-NECUSプログラムを経験し、プログラム修了後、医歯薬学総合研究科で研究にまい進し、活躍している先輩たちである教員と現役の学生が中心となり、最新情報を発信し共有しました。 また、口腔病理学博士課程3年の留学生による司会進行により、同プログラムのプロモーションビデオの放映のあと、学術研究院医歯薬学域（医）の大橋俊孝教授・修士課程専攻長が同プログラムの概要を紹介しました。 引き続き、Post O-NECUS修了者である学術研究院医歯薬学域（医）のワン・ズーイー助教（大連医科大学出身）が分子医化学分野について、Post O-NECUS修了者である学術研究院医歯薬学域（医）のガオ・トン助教（大連医科大学出身）が病理学（免疫病理）分野について、Post O-NECUS博士課程3年の留学生が病原ウイルス学分野について紹介。オウ・ヨウ助教、Post O-NECUS博士課程3年の留学生、O-NECUSプログラム2024留学生が口腔形態学分野について紹介しました。 また、O-NECUSプログラムの経験をはじめ、研究室ライフ、岡山での暮らし、キャリアパスについても紹介がありました。その後のQ&Aセッションでは、参加学生から語学能力、奨学金、正規課程への進学などに関する多くの質問が寄せられ、活発に質疑応答が行われました。 引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取組にご期待ください。[画像2: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-161ccf65885a40351c9a-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-c140f54619f5ae09516f-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-91b546be02d673db0c15-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-f226b10a167f0f0cff77-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-d96af24343e4bbacf321-7.png ]〇O‐NECUSプログラム紹介動画 Okayama University O-NECUS Program Medical and Dental Fields（YouTube 2:23） https://youtu.be/jA9awvpyrDg[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jA9awvpyrDg ] Okayama University O-NECUS Program Alumni Voice（YouTube 9:42） https://youtu.be/AlQ7V2o5YSw[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=AlQ7V2o5YSw ]◆参 考・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（修士課程） https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/education/master/・岡山大学薬学部・大学院医歯薬学総合研究科（薬学系） https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/・岡山大学医学部保健学科・大学院保健学研究科 https://www.fhs.okayama-u.ac.jp/・岡山大学病院 https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/◆参考情報・【岡山大学】2024年度O-NECUSプログラムオータムセミナーを開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001819.000072793.html・【岡山大学】2023年度O-NECUSプログラムオータムセミナーを開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001040.000072793.html・【岡山大学】2022年度O-NECUSプログラムオータムセミナーを開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000381.000072793.html・【岡山大学】大学院医歯薬学総合研究科とO-NECUS協定校４校とでオンライン意見交換会を開催しました https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000072793.html[画像7: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-5d23bbabbf8635e35842-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-28cd724d6bd29363dfbe-9.png ][画像9: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-c23ef09d2439564efba1-8.jpg ]◆本件お問い合わせ先 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科等学務課 大学院担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目1番１号 岡山大学鹿田キャンパス TEL: 086-235-7986 https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/education/master/＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞ 岡山大学病院 新医療研究開発センター 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 下記URLより該当する案件についてお問い合わせください http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞ 岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当 〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 TEL：086-235-7983 E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8463 E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 TEL：086-251-8745、086-251-8746 FAX：086-251-8748 E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞ 岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部 〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階 E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp ※ ◎を@に置き換えて下さい https://venture.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html 岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html 岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html 岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/ 岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik 岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw 産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html[画像10: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-98717885b72c621fd91b-10.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/72793/2751/resize/d72793-2751-92f721ce35f8c8d03e4b-11.jpg ]国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html