¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ë¤âÂ³¡¹½ÐÅ¹Ãæ¡¡¿Íµ¤¤Î±·ÀìÌçÅ¹¤¬¿ÛË¬»Ô½é½ÐÅ¹±·¤ÎÀ®À¥ ¿ÛË¬Å¹12·î7Æü¥ªー¥×¥ó
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/107560/296/resize/d107560-296-3b31c03684f447f5fb8e-1.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/107560/296/resize/d107560-296-915c549d733ae70e9582-0.jpg ]¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡Öµ¤·Ú¤ËÆþ¤ì¤ë±·ÀìÅ¹¡×ÆüËÜ¿Í¤¬ÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿±·½Å¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡Ø±·¤ÎÀ®À¥¡¡²£ÉÍÅ¹¡Ù¤ò2022Ç¯9·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£2023Ç¯2·î¤è¤êÂ¿Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¡¢Àè·î¤Ë300Å¹ÊÞ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡¡±·¤ÎÀ®À¥¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î°ìÅùÎ©ÃÏ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼çÍ×±Ø¤Î±ØÁ°¤Ê¤É¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½»Âð³¹¤òÃæ¿´¤Ë½ÐÅ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á±Ä¶È»þ´Ö¤â°û¿©¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤¤ªÃë»þ¤ÈÌë¤ËÀßÄê¤·¡¢Ã»»þ´Ö±Ä¶È¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø±·¤ÎÀ®À¥¡Ù¤Î³÷¾Æ¤Ï´ØÅìÉ÷¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È´ØÀ¾É÷¤Î¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò»Ä¤·¡¢³°Â¦¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³÷¾Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¤â¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈÄÉ¤¤¥¿¥ì¡É¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/107560/296/resize/d107560-296-915c549d733ae70e9582-0.jpg ]¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡äÅ¹¡¡¡¡Ì¾ ±·¤ÎÀ®À¥¡¡¿ÛË¬Å¹½»¡¡¡¡½ê¡¡¡¡¡¡ Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô»Í²ìÀÖ¾Â3575-1¸ò¡¡¡¡ÄÌ¡¡¡¡¡¡Ãæ±û¼«Æ°¼ÖÆ» ¿ÛË¬I.C. ¼Ö5Ê¬ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡ 080-2458-0479±Ä¶È»þ´Ö 11:00～14:00 / 17:00～20:00ºÂ ÀÊ ¿ô¡¡¡¡ ¥«¥¦¥ó¥¿ー6ÀÊ¡¦4Ì¾¥Æー¥Ö¥ë6Âæ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6Ì¾¥Æー¥Ö¥ë1Âæ¡¦¾®¾å¤¬¤ê6ÀÊ¡¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÏÂ¼¼2Ì¾¥Æー¥Ö¥ë6Âæ¡¦ÏÂ¼¼4Ì¾¥Æー¥Ö¥ë2ÂæÃó ¼Ö ¾ì¡¡¡¡¡¡Ìµ H¡¡ ¡¡P¡¡¡¡¡¡ https://www.unagi-naruse.com/¡ã±·¤ÎÀ®À¥¡¡ÆÃÄ§¡ä1 ¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿å¡¦´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤ò»ÈÍÑ¤½¤Î»þ´ü¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÈþÌ£¤·¤¤±·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËISO¤Ë½àµò¤·¡¢HACCP¤ËÂ§¤Ã¤¿ÍÜ±·¾ì¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦±·¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/107560/296/resize/d107560-296-a4edcaf46b709f16baf5-1.jpg ]2 ¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò´°Á´ºÆ¸½¤«¤ÄÄó¶¡¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½ÌÏ·ÊÞÅ¹¤Ç¤ÏÄó¶¡¤Þ¤Ç20～30Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò10Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤Þ¤ÇÃ»½Ì¡£Å¹Æâ°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/107560/296/resize/d107560-296-c4869fd5bc9b0333d0e3-1.jpg ]3 ¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¤Î¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë²Á³Ê¤ÏÏ·ÊÞ±·ÀìÌçÅ¹¤ÎÈ¾³ÛÄøÅÙ¡¢ÎÌ¤Ï 1.5 ÇÜ¡ö(g ¿ôÈæ³Ó)¤ò¼Â¸½¡ª°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÈþÌ£¤·¤¯±·¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡öÊÀ¼ÒÄ´¤Ù¡ã¼ç¤Ê¥á¥Ë¥åー¡ä¤¦¤Ê½Å ¡ãÊÂ¡ä1,600±ß～ ¡ã¾å¡ä1,900±ß～¡¡¡¡¡ãÆÃ¾å¡ä3,400±ß～¡¡¡ã¥á¥Ç¥£¥¢Êü±Ç¾ðÊó¡ä2024Ç¯7·î13Æü¡¡¡¡ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡×2024Ç¯7·î14Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥«¥ì¥ó¥Àー¡×2024Ç¯7·î14Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡Ö¤·¤ó¤ä°ìÂ²¡×2024Ç¯7·î18Æü¡¡¡¡·§ËÜÊüÁ÷¡ÖÍ¼Êý¥é¥¤¥Ö¡¡¥²¥Ä¥¥ó¡ª¡×2024Ç¯7·î18Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¹ー¥ÑーJ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×2024Ç¯7·î19Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥âー¥Ë¥ó¥°¥·¥çー¡×2024Ç¯7·î22Æü¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¡ª¡×2024Ç¯7·î22Æü¡¡¡¡¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ë¥åー¥¹6¡×2024Ç¯7·î23Æü¡¡¡¡»¥ËÚ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤É¤µ¤ó¤³¥ï¥¤¥É179¡×2024Ç¯7·î23Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã¡Ö¿·³ã°ìÈÖ¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ë¥åー¥¹¾ðÊóÈÖÁÈMie¥é¥¤¥Ö¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡NHKÁ°¶¶¡Ö¤Û¤Ã¤È¤°¤ó¤Þ630¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡ÖLIVE¤·¤º¤ª¤«¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×2024Ç¯7·î24Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ¡ÖTKU Live News¡×2024Ç¯9·î19Æü¡¡¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¡×[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/107560/296/resize/d107560-296-2c6c0e779c67fab4c1de-1.jpg ]¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡¡¡ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÂå¡¡¡¡¡¡É½¡¡¡¡¡¡¡¡»³ËÜ¾»¹°½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3ÃúÌÜ1ÈÖ36¹æÀÄ»³´ÝÃÝ¥Ó¥ë6FÀß¡¡¡¡¡¡Î©¡¡¡¡¡¡¡¡2020Ç¯9·î20Æü¼Ò¡¡¡¡¡¡°÷¡¡¡¡¡¡¡¡100Ì¾¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡ËH¡¡¡¡¡¡¡¡P¡¡¡¡¡¡¡¡https://fbi-consulting.jp/»ö¶ÈÆâÍÆ ¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºËÜÉô»Ù±ç¡¢FC¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢FC¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢ ²ÃÌÁÅ¹»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤Ê¤É