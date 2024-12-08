¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¡ÛPxrge Trxxxper(¥Ñー¥¸¥È¥ëー¥Ñー)¤¬EP¡ØRESIDENT EVIL¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡ª

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2.Requiem
3.BIOHAZARD
4.Not Whisper
5.GOAT TASTE (feat. Dumbperson)
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=oKhJOJfZdiU ]
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