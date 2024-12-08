¡Ö¹âÉÊ¼Á¡ßÇã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡×ÂçºåÉÜ²¼¤ËÂç·¿¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¤ò6Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ß¤Å¤ä¤¬¼«¼ÒÀºÆù¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×¤ò2Å¹ÊÞÆ±»þ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡¡12·î10Æü¤«¤é¤Ï³«¶ÈµÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈCP¤â¼Â»Ü
ÂçºåÉÜ²¼¤ÇÂç·¿¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¤ò6Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ß¤Å¤ä(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ¼ÒÄ¹¡§¸Íºê²í¿Î)¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇã¤¤µá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼ÒÄ¾±Ä¤ÎÀºÆù¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×¤ò2024Ç¯11·î14Æü¤Ë2Å¹ÊÞÆ±»þ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ªー¥×¥ó»þ¤ÎÅ¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤
ºòº£¤ÎÊª²Á¹â¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¡×¤Ï¹âµéÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¡×¤¬¿©Âî¤Ë¤Ê¤é¤Öµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ß¤Å¤ä¤Ç¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ò¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢¼«¼Ò¤ÎÀºÆù¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µíÆù¡¢ÆÚÆù¡¢·ÜÆù¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»ºÃÏ¤Ë¤âÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î®ÄÌ¥³¥¹¥È¤ò¥¼¥í¤«¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¤ªÆù¤òÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æ¬¤Ë¤Ê¤é¤Ö¹ñ»ºµí
Å¹ÊÞÆâ¤Ç¤ªÆù¤Ï¥«¥Ã¥È
2Å¹ÊÞÆ±»þ¥ªー¥×¥ó¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃ±ÆÈÅ¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤â»ëÌî
¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×¤Ï2024Ç¯11·î14Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ß¤Å¤ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç·¿¿©ÉÊ¥¹ー¥Ñー¡Ö¥È¥ßー¥ºº£ÀîÅ¹¡×¤È¡Ö¥È¥ßー¥ºÆîÄÅ¼éÅ¹¡×Æâ¤Ë2²Õ½êÆ±»þ¥ªー¥×¥ó¡£¥ªー¥×¥ó½éÆü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×¤Î²ÁÃÍ¤òº£¸å¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×1¹æÅ¹¤¬Æþ¤ë¥È¥ßー¥ºº£ÀîÅ¹
¥È¥ßー¥º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´
³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ß¤Å¤äÂåÉ½¼èÄùÌòÀìÌ³¡¡¸ÍºêÀ²¿Î¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤â¤Ã¤È¤ªÆù¤òÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×--¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ11·î¤Ë¡¢Åö¼ÒÄ¾±Ä¤ÎÀºÆùÅ¹¡Ú¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡Û¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢°ÊÁ°¤ªÆù²°¤µ¤óÄ¾±Ä¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬½½Ê¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤ªÆù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²óÄ¾±Ä²½¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ú²Á³Ê¤ÎÆ©ÌÀÀ¡Û¤Ç¤¹¡£
Ãç²ð¥³¥¹¥È¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ªÆù¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÚÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¡Û¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢»ºÃÏµ¶Áõ¤äºÆÊñÁõ¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎÌäÂê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾±Ä²½¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»ÅÆþ¤ì¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡Ú¡Ö¤ªÆù¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤Î°éÀ®¡Û¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿Í¤¬¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍý²ò¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¤ªÆù¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤äÀÜµÒ¤Ë¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÄ¾±Ä¤Ç¤Î±¿±Ä¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¼«¿È¡¢¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ºÊ¤«¤é¤Ï¡ÖË°¤¤º¤Ë¤è¤¯ËèÆü¿©¤Ù¤ë¤Í¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤ªÆù¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤ªÆù¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÆÆù¤äBBQ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ªÆù¤Ï¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆü¡¹À®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀºÆù¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×¤Î³µÍ×
¡ý¥ªー¥×¥óÆü¡§2024Ç¯11·î9Æü
¡ýÅ¸³«Å¹ÊÞ¡§¥È¥ßー¥ºº£ÀîÅ¹¡¦¥È¥ßー¥ºÆîÄÅ¼éÅ¹
¡ý±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00-21:00
¡ý¼è¤ê°·¤¤ÉÊÌÜ¡§µíÆù¡¦ÆÚÆù¡¦·ÜÆù
¥ªー¥×¥óµÇ°¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12·î10Æü¤«¤é¼Â»Ü
¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥È¥ßー¥º¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¹õÌÓÏÂµí3,000±ßÊ¬¤ò6Ì¾¤ÎÊý¤ËÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ßー¥º¸ø¼°X¤Ç¤ÏËè·î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ßー¥º¤ä¡Ö¤Ë¤¯¤Ë¤¯¹¾ì¡×Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤â¸ø¼°X¤ÇËèÆüÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³µÍ×¡Û
¡ý³«ºÅÆü»þ¡§12·î10Æü(²Ð)～15Æü(Æü)
¡ý±þÊçÊýË¡¡§¥ê¥Ý¥¹¥È¡õ¥Õ¥©¥íー
¡ýÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¡§¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯É½
¥È¥ßー¥º¼èºàUÅÄ¡Ú¸ø¼°¡Û (@_tomyz) / X(https://x.com/_tomyz)