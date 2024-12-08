¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥ÁÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì
¡ÊÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¡¡º¸¤«¤é¡ÖÅ·îï½÷¡×¡ÖYESMAN¡×¡ÖNoA-NoA¡×¡ÖSHOWMEN TOPPER's¡×¡ÖNo Logic¡×)
2024Ç¯12·î7(ÅÚ)¤Ë¥¢¥á¥ê¥« ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¢¥Ý¥í¥·¥¢¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¹ñºÝÂç²ñ¡ÖDouble Dutch Holiday Classic¡×¤Ë5ÁÈ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï1992Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤êº£Ç¯¤Ç33Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥À¥Ã¥Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÎò»Ë¤ÎÄ¹¤¤Âç²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢¶î¤±ÂÄ·¤Ó¤Î²ó¿ô¤ò¶¥¤¦¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¦¡Ö¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¡×¤Î2¼ïÌÜ¤ò¡¢6¥«¹ñ¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤Ç¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¢¥Á¥§¥³¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥®¥Ë¥¢)
ÆüËÜ¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥Áー¥à¤Ï¡¢2024Ç¯8·î～10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤ÎÁª¹ÍÂç²ñ¡ÖDouble Dutch Delight 2024(https://www.doubledutchdelight.com)¡×¤ÇNOVICEÉôÌç(U-13)¡¢ADVANCEDÉôÌç(U-18)¡¢OPENÉôÌç(³ØÀ¸ÉôÌç)¤Î³Æ£³ÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¡¢Æþ¾Þ¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à·ë²Ì
¡Ú¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óÉôÌç¡Û
Í¥¾¡(BEST OF SHOW)¡¡YESMAN¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø S¡Çil Vous Plait!½êÂ°¡Ë
3°Ì¡¡ SHOWMEN TOPPER's¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø S¡Çil Vous Plait!½êÂ°¡Ë
¡ÚÃæ³ØÀ¸°Ê²¼ ¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óÉôÌç¡Û
½àÍ¥¾¡¡¡Å·îï½÷¡ÊHOT.D.D.C½êÂ°¡Ë
¡Ú¥·¥ó¥°¥ë¥¹ ¥¹¥Ôー¥ÉÉôÌç¡Û
¡ÒÃæ³Ø1Ç¯À¸ÉôÌç¡Ó
Í¥¾¡¡¡Å·îï½÷¡ÊHOT.D.D.C½êÂ°¡Ë
¡ÒÃæ³Ø2Ç¯À¸°Ê¾å¤ÎÉôÌç¡Ó
5°Ì¡¡YESMAN¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø S¡Çil Vous Plait!½êÂ°¡Ë
¡Ú¥À¥Ö¥ë¥¹ ¥¹¥Ôー¥ÉÉôÌç¡Û
¡ÒÃæ³Ø1Ç¯À¸ÉôÌç¡Ó
Í¥¾¡¡¡Å·îï½÷¡ÊHOT.D.D.C½êÂ°¡Ë
¡ÒÃæ³Ø2Ç¯À¸°Ê¾å¤ÎÉôÌç¡Ó
5°Ì¡¡NoLogic¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë
¢£BEST OF SHOW¡ÖYESMAN¡×
¡ÊYESMAN¡¡º¸¤«¤éHIKARU¡¢AKANE¡¢SEIYA¡¢YUMEMI¡¢TAKERU¡¢TAKUTO¡Ë
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÉôÌç¤Ç¡ÖBEST OF SHOW¡×¤ËÁª¤Ð¤ìÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø S¡Çil Vous Plait¡ª(¥·¥ë¥Ö¥×¥ì)½êÂ°¤ÎYESMAN¡£
Double Dutch Delight 2024¤Ç¤Ï´ØÀ¾ÃÏÊýÍ½Áª¤ò1°ÌÄÌ²á¡¢ºÇ½ªÁª¹Í¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥µー¥¯¥ë¤È¤·¤Æ½é¤ÎHoliday Classic½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Áー¥à¤¬¡¢¤½¤Î²÷¿Ê·â¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¸«»öÍ¥¾¡¤·¡¢¡Ö¹ñºÝÂç²ñ°ì°Ì¡×¤ò¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ë¥åー¥èー¥¯ÂÚºßÃæ¤ÎÍÍ»Ò
¢§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü
¢§¸½ÃÏ¾®³Ø¹»¤ØË¬Ìä¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÂÎ¸³¸òÎ®²ñ¤ò¼Â»Ü
¢¨Double Dutch Holiday Classic¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.nddl.org/holiday-classic/
¡Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
Í¸Â²ñ¼Ò OVER THUMPZ
info@ov-t.com