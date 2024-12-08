º£ÃíÌÜ¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ø¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¡Ùºë¶Ì¡¦·§Ã«Å¹¥ªー¥×¥ó¡ªÅÚÃÏ³èÍÑ¡ß¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ç¡¢Á´¹ñ42Å¹ÊÞ¤ØµÞÂ®³ÈÂç
³Ê°Â¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥«ー¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÅÄÀî ±Ñµª¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î7Æü¤Ë¿·Å¹ÊÞ¡Ö¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー ·§Ã«Å¹¡×¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ÆüÊÆÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤Ï42Å¹ÊÞÌÜ¡Êºë¶Ì¸©¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤Ï3Å¹ÊÞÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¡Ö¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤Ï¡¢Ä¹´ü¥ì¥ó¥¿¥«ー¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥«ー²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°Â¤µ¡Ê1Æü880±ß～¡Ë¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¡Ö¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨50¡ó¡×¤ò¸Ø¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¾ï¥ì¥ó¥¿¥«ーÅ¹¤Î¾¦·÷ÈÏ°Ï¤ÏÈ¾·Â5Km¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¾¦·÷ÈÏ°Ï¤ÏÈ¾·Â25km¤È¡¢±óÊý¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¡¢»ý¤ÆÍ¾¤¹Ãó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÅÚÃÏ³èÍÑ¡×¤È¡¢1Æü880±ß¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥³¥¹¥Èºï¸º¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢º£¤Ç¤ÏÁ´¹ñ42Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¡£¾å¾ì´ë¶È¤â¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥ì¥ó¥¿¥«ーÅ¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¸µÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°Â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥ó¥¿¥«ーÅ¹¤È¤·¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹¤Î³ÈÂç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー ·§Ã«Å¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
¥Ë¥åー¥ªー¥×¥óÅ¹ÊÞ¤Î³µÍ×
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§ÆüÊÆÀÐÌý³ô¼°²ñ¼Ò
Å¹ÊÞÌ¾¡§¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー ·§Ã«Å¹¡Êºë¶Ì¸©¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©360-0032 ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¶äºÂ3-54
TEL¡§050-5526-3920¡¢±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～18:00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
Web¥µ¥¤¥È¡§https://renntacar.net/store/index.php?store=kumagaya
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥«ー¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©572-0054 ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô²¼¿ÀÅÄÄ®27ÈÖ1¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2012Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ì¥ó¥¿¥«ー¶È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Î²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î½¤Íý¡¢ÈÄ¶âÅÉÁõ¡¢Î¦Á÷¶ÈÌ³¡¢Â»³²ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¡¢¥êー¥¹ÂåÍýÅ¹
¥ì¥ó¥¿¥«ー³èÍÑÎã¡§²ð¸îÍÑ¤ÎÁ÷·Þ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿·¼ÖÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î´Ö¤ÎÂå¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢½¤ÍýÃæ¤ÎÂå¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢Å¾¶ÐÀè¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥óÃæ¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Î²ÙÊª¤ÎÈÂÁ÷¤ÎÂ¤È¤·¤Æ
¡Ú¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨50¡ó!?¡Û¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤¬¸Ø¤ë¡Ö°Â¤µ¡×¤È¡Ö¥µー¥Ó¥¹¡×
Á´¹ñ¤Ë42Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÊÀ¼Ò¡Ö¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤«¤é¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤Ï¶¼°Ò¤Î50¡ó¡£ÄÌ¾ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ーÅ¹¤Î¾¦·÷ÈÏ°Ï¤ÏÈ¾·Â5Km¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¾¦·÷ÈÏ°Ï¤ÏÈ¾·Â25km¤È¡¢±óÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¡Ö°Â¤µ¡×¤È¡Ö¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ç¤Ï¡Ö¶È³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î°Â¤µ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÆüÃ±°Ì¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢1½µ´Ö¡¢1¥ö·îÃ±°Ì¤ÎÃæÄ¹´ü¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢1Æü880±ß(ÀÇ¹þ)～¡¢1¥ö·î26,400±ß(ÀÇ¹þ)～¡Ê¢¨Âç¼ê¥ì¥ó¥¿¥«ーÅ¹¤Ç¤ÏÌó140,000±ß¡Ë¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶¼°Ò¤Î°Â¤µ¤¬¡¢¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ë¡¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ë¤Ï±Ä¶È»þ´Ö³°¤Ç¤â¼«Í³¤ËÈ¯Ãå¤Ç¤¤ë¡Ö24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÈ¯Ãå¥µー¥Ó¥¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£½ÐÈ¯»þ¤Ï»öÁ°¤ËÂß½Ð¼êÂ³¤¤È¸°¤Î¤ªÅÏ¤·¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¡¢ÊÖµÑ»þ¤Ï¸°¤ò¥Ý¥¹¥È¤ËÊÖµÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê880±ß¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤â¡¢ÊÖµÑ»þ´ü¤â¼«Í³¡£¤Þ¤µ¤Ë¿¿¤Î¼Ö¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÂ¾Å¹¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤È¤¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤³¤ì¤¬¡¢¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¤¬Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://renntacar.net/¡Ë
ÂåÉ½¡ÖÅÄÀî ±Ñµª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢2»ù¤ÎÉã¡£19ºÐ¤«¤é¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢26ºÐ¤ÇÃæ¸Å¼ÖÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«ー¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤òÀßÎ©¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇä¶È¤Ï¶¥¹ç¤¬Â¿¤¯¿¤ÓÇº¤ß¡¢°ì»þ´ü¤Ï¼Ú¶â5,000Ëü¤òÊú¤¨¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÅÝ»º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ËÊë¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£
Âç¤¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³èÍÑ¤Ç¤¤ëÃæ¸Å¼Ö¤¬»ý¤ÆÍ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÃæ¸Å¼Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢2012Ç¯3·î¤Ë¡Ö¥«ー¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥ì¥ó¥¿¥«ー¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¥ì¥ó¥¿¥«ー»ö¶È¤ò³«»Ï¡£4Ç¯¸å¤Î2016Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¶ÈÌ³¥ì¥ó¥¿¥«ー¡×1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¡£