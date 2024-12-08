¡ØTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº× 2024¡ÙÇú¾ÐÌäÂê¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª
12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº× 2024¡Ù¡Ê8:30-17:30¡Ë¤Ë¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Çú¾ÐÌäÂê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÂè1Éô¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µー¡Ë¡¢ÈÓÄÍ¸ç»Ö¡ÊÅìµþ£°£³¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3¡ÊGacharic Spin¡Ë¤Î3¿Í¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡©¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ØTBS¥é¥¸¥ªÂç´¶¼Õº×2024¡Ù
Æüº¢»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ø¤Î1Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢TBS¥é¥¸¥ª¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö£³ÉôÀ©¡×¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¡ª¤¤¤ÄÄ°¤¤¤Æ¤âÇ»¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤9»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë8:30-17:30¢¨9»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷
¢£Âè£±Éô¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡(8:30-12:00)
ÆüÃæ¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤«¤é¡¢¿¼Ìë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥é¥¸¥ª¡¢PodcastÈÖÁÈ¤Þ¤Ç¡£
TBS¥é¥¸¥ª¤òºÌ¤ë¥²¥¹¥È¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£
¡¡¥Ñ¥ó¥µー¡¦¸þ°æ·Å¡Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥µー¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡Åìµþ03¡¦ÈÓÄÍ¸ç»Ö¡Ê¡Ö¤³¤Í¤¯¤È¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡Gacharic Spin¡¦¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3(¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥êー¥Ê1/3 Ì´¤Ï¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ð³ð¤¦!!¡×¤è¤ê¡Ë
¢¡¥²¥¹¥È
Çú¾ÐÌäÂê¡¿Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¿´ä°æÍ¦µ¤¡Ê¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ë¡¿¿ÀÅÄÇì»³¡¿¥¢¥ë¥³¡õ¥Ôー¥¹¡¿ÎëÌÚ¤â¤°¤é¡Ê¶õµ¤³¬ÃÊ¡Ë¡¿´ØÄ®ÃÎ¹°¡Ê¥é¥¤¥¹¡Ë¡¿
¢£Âè£²Éô¡¡¥«¥ë¥Á¥ãー¡Ê12:00-15:30)
2024Ç¯¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¡¦±Ç²è¡¦½ñÀÒ¤Ê¤É¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥«¥ë¥Á¥ãー¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£
¡¡RHYMESTER¡¦±§Â¿´Ý¡Ê¡Ö¥¢¥Õ¥¿ー6¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó2¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¹ー¡Ê¡Ö¥¸¥§ー¥ó¡¦¥¹ー À¸³è¤ÏÍÙ¤ë¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡ÀÐ»³Ï¡²Ú¡Ê¡Ö¤³¤Í¤¯¤È¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡
¢¡¥²¥¹¥È
¡¡¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¡ß¥µ¥ó¥¥åー¥¿¥Ä¥ª¡ßÉðÅÄº½Å´¡¿±±°æ¥ß¥È¥ó¡ß¹â¶¶Ë§Ï¯¡¿
¡¡TaiTan(Dos Monos)¡ß¶ÌÃÖ¼þ·¼(MONO NO AWARE)¡¿ÅÚ²°Îé±û¡ß¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó
¢£Âè£³Éô¡¡¥Ë¥åー¥¹¡¡(15:30-17:30)
¥Ë¥åー¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ä¡¢1½µ´Ö¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ê¤É¡£
Æü¡¹¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ì¤ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢2024Ç¯¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¥Ë¥åー¥¹ºÂÃÌ²ñ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£
¡¡ÉðÅÄº½Å´¡Ê¡ÖÉðÅÄº½Å´¤Î¥×¥ì¶â¥Ê¥¤¥È¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡»³ËÜ·ÃÎ¤²À¡Ê¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Çー¡×¤è¤ê¡Ë
¢¡¥²¥¹¥È
¡¡²®¾å¥Á¥¡¿»³ÅÄØª»ñ¡¿Ç½Ä®¤ß¤Í»Ò¡¿µÜ¸¶¥¸¥§¥Õ¥êー¡¿ÂçÅç°éÃè¡¿ß·ÅÄÂç¼ù ¤Û¤«
9»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¤ï¤¿¤·¥Ë¥åー¥¹¡×
´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡Ä
¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Ç¯°ìÈÖ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥áー¥ë¤Î°¸Àè¤Ï¡¡tbsradio@tbs.co.jp
¢¨ÆâÍÆ¤Ï°ìÉô¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£