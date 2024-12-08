¡ÚECHO ENTERTAINMENT Presents¡Û¡ØEat&Show2025 ～²ÚÎï¤Ê¤ë¤Ò¤È¤È¤­¤ò¡Ä～¡Ù¤Ë°°Àî¤Î²ÎÉ±¡¢ºùÍ¥´õ-¤µ¤æ¤­-¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é·èÄê¡ª¡ª

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¡¡Eat&Show2025 ²ÚÎï¤Ê¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¡Ä
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¡¡¡ÒOpen¡Ó12:30～
¡¡¡ÒEat Start¡Ó13:30～¡¡¡ÒShow Start¡Ó13:30～
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡¡7,000±ß(ÀÇ¹þ/¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥ìー+1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ)
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https://docs.google.com/forms/d/10c-v0qt8NQyC6nuasMa5Nr0ZxHM7M9FrWw5j114tyWA/edit
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E-mail : madoguchi@echoent.jp