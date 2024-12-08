¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û¡Ú¸ü¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë!!¡Û¼«Å¾¼Ö¥Ñー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGORIX¡×¤«¤é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼«Å¾¼Ö¥µ¥É¥ë(GX-SN285)¤¬¿·È¯Çä!!

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GORIX³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-f4b3cc317a308c212719-0.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-957accca26e4c92fc325-12.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-3323d30472778fe2beb6-4.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-c9f03f9a54df53581908-7.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-ab2074e7cfb26ace1362-9.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-c1e408d9260018c887d4-9.jpg ]GORIX ¼«Å¾¼Ö¥µ¥É¥ë GX-SN285¡ÖÄ¹µ÷Î¥¥é¥¤¥É¤ò³Ú¤·¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¤¥Àー¤Ø¡ª¡×²÷Å¬À¤ÈÄ¹»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥É¤ËºÇÅ¬¤ÊÀß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¼«Å¾¼Ö¥µ¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥çー¥È¥µ¥É¥ë¤Ç¡¢ºÂÌÌ¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¥«ー¥Ö¤·¤¿¶ÊÌÌ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏPU¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¥Ñ¥Ã¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸ü¤á¤Î¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¿¬¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥É¥ëÃæ±û¤Ë¤ÏÁ°Î©Á£»¤¤ì¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Â¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥É¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×ÁÇºà¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤ÈËÉ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿PVC¹õ¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥Þ¥Ã¥È¤ÇÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É¤ËÅ¬¤·¤¿¤³¤Î¥µ¥É¥ë¤Ï¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡¢MTB¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¼«Å¾¼Ö¤ä¥Äー¥ê¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥É¥ë¤Î°ÌÃÖ(¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó)¡¢¹â/Äã¤òÄ´À°¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¿¬¤ÎÄË¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥É¥ë¸ò´¹¤ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¡üÁæ¤®¤ä¤¹¤µ½Å»ë¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¡ü¸ü¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥¤ì¤¿ÂÑ¾×·âÀ¤È¿½ÌÀ¤¬¤¢¤ê¡ü´Ë¤ä¤«¤Ë¥«ー¥Ö¤·¤¿¶ÊÌÌ¤ÊºÂÌÌ¡üÂÑµ×À¡¢ËÉ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤ëPVC¹õ¥ì¥¶ー¥È¥Ã¥×¡ü¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿PU¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥à¥Ñ¥Ã¥É¡üÆðÉôÁÈ¿¥¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÌÜÅª¤ÎÀõ¤¤¹Â¡ü¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¡¢¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯ ¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Ë ¡¡¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡¡¡Ú¥·¥çー¥È¥µ¥É¥ë¡Û¥µ¥É¥ë¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Îー¥º¡×¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°·¹»ÑÀª¤Ç¤Î²÷Å¬À¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥È¥Îー¥ºÀß·×¤Ï¡¢¹üÈ×¤ÎÁ°Â¦¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥Ú¥À¥ê¥ó¥°»þ¤ËÂÀ¤â¤â¤ÎÆ°¤¤òË¸¤²¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê¥Ú¥À¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-d585342039f722beacb2-2.jpg ]¡Ú¸ü¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Û¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¥µ¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¸ü¤á¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤ª¿¬¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤ò·Ú¸º¤·¡¢²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-db63460fcbc8131e7cde-3.jpg ]¡Ú¥È¥Ã¥×ÁÇºà¤Ë¤ÏPVC¹õ¥ì¥¶ー¥È¥Ã¥×¡ÛÉ½ÌÌÁÇºà¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤ÈËÉ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿PVCÀ½¤Î¹õ¥ì¥¶ー¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ø¤ì¤äËàÌ×¤Ë¶¯¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´ÖÈþ¤·¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-f628b5dcacf783007bfe-5.jpg ]¡ÚÃæ±û¤Ë¹Â¡ÛÃæ±û¤ËÀõ¤¤¹Â¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á°Î©Á£¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£ÉÒ´¶¤ÊÉô°Ì¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢ÆÃ¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ²÷Å¬À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-49f87f4a2eed289cf6c8-6.jpg ]¡Ú¥í¥ó¥°¥é¥¤¥É¥â¥Ç¥ë¡ÛÄ¹»þ´Ö¤Î¥é¥¤¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È°µÎÏÊ¬»¶ÀÇ½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Äー¥ê¥ó¥°¤äÄ¹µ÷Î¥¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥é¥¤¥Àー¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-b62c3c196d637d680721-8.jpg ]¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¾¦ÉÊÌ¾¡§GORIX ¼«Å¾¼Ö¥µ¥É¥ë(GX-SN285)ÈÎÇäÀè¡§¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(³ÚÅ·)¡¡¢ª¡¡https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gx-sn285/¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°) ¢ª https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/gx-sn285¡üGORIX¸ø¼°¥¹¥È¥¢(Amazon) ¢ª https://www.amazon.co.jp/dp/B0DDWDZH92ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,599±ß(ÀÇ¹þ Á÷ÎÁ799±ß) ¡öÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£[É½: https://prtimes.jp/data/corp/56501/table/672_1_9407337aed5eb41802bc2c9aaea03fed.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/56501/672/resize/d56501-672-99b1ed23286a8c0fc9b9-11.jpg ]