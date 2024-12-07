À¸¥¬¥Ë¡õ³¤Á¯¾Æ¤­¤ÎËþÊ¢¥Õ¥ë¥³ー¥¹ÎÁÍý 2024Ç¯ÅÙ¼õÉÕ¤ò³«»Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÃ°Í§¾¦»ö


¿·Á¯¤Êµû²ðÎÁÍý¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ëµþÅÔÎ¹´Û¡Ö¥Û¥Æ¥ëÃ°¸å¡×¤ÏÀ¸¥¬¥Ë¤È³¤Á¯¾Æ¤­ÎÁÍý¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê～25Ç¯3·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡Ë¡£


³äË£¤òÈ÷¤¨¤¿Î¹´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹――¡¢¥«¥Ë¤Ï¹ÃÍå¾Æ¤­¡¦»É¿È¡¦Æé¡¦»¨¿æ¤Ç¡£¤µ¤¶¤¨¡¢¤¤¤«¡¢¥¨¥Ó¤Îµû²ð¤â¿©Âî¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ò°Ï¤à¹¬¤»¤Ê¤È¤­¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡ÚÅß¡Û¤«¤Ë¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ­¤é¤Ê¤¤¡ªÂç¤¬¤Ë£²ÇÕ¡õ¥Ü¥¤¥ë£±ÇÕ»ÈÍÑ¡ª³¤Á¯¾Æ¤­ÉÕ¤­¡ªÄ¶¡¦ËþÊ¢¥Õ¥ë¥³ー¥¹DX¥×¥é¥ó

¥Û¥Æ¥ëÃ°¸å¤ÏÂçËþÂ­¤ÎÀ¸¥¬¥Ë¡õ³¤Á¯¾Æ¤­¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸·Áª¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¤¿Î©ÇÉ¤Êµû²ð¤òÎÁÍýÄ¹¤¬ÏÓ¤Ë¤è¤ê¤ò¤«¤±Ä´Íý¤·¤Þ¤¹¡£´Å¤¯¤È¤í¤±¤ë¥«¥Ë»É¡¦¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤­¾å¤²¤¿¹ÃÍå¾Æ¤­¡¦ÃúÇ«¤Ë¥À¥·¤ò¤È¤ë¤ªÆé¤ò°Ï¤ß¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤ªÉÊ½ñ¤­

¢£µû²ð¤Î¤ª»É¿È¢£¤«¤Ë¤ß¤½¹ÃÍå¾Æ¤­¢£¤«¤Ë»É¤·¢£³¤Á¯ÉÍ¾Æ¤­¡Ê¤¤¤«¡¢¤¨¤Ó¡¢¥µ¥¶¥¨¡¢´³Êª¡¢Ê¿Å·¤Ê¤É¡Ë¢£¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤­¤¬¤Ë¢£è§¤Ç¤¬¤Ë¡Ê¥Ü¥¤¥ë¡Ë¡Ê¤ª¤Ò¤È¤ê£±ÇÕ¡Ë¢£ËþÊ¢¤«¤ËÆé¢£¡º¤Î¤«¤Ë»¨¿æ¢£¹á¤ÎÊª¢£¿åÊª¡Ê¥Ç¥¶ー¥È¡Ë¢¨ÅöÆü¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ã´³ÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê







ËèÆü¥»¥ê¤ËÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

¤´ÍøÍÑ¥·ー¥ó

ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤È¤ÎÎ¹¹Ô¡¢·ëº§µ­Ç°Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¡¢Âà¿¦½Ë¤¤¡¢Æüµ¢¤ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

¥Û¥Æ¥ëÃ°¸å¡§µþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô¿·ÉÍ 1980-1


TEL¡§0772-22-4355


FAX¡§0772-25-1770


Î¹´ÛHP¡§https://hotel-tango.com/


¥µー¥Ó¥¹¡§¤ª¿©»ö¡Ê½ÉÇñ²Ä¡¢Æüµ¢¤ê²Ä¡Ë¡¢²¹Àô