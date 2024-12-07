¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105´ë¶È¥Öー¥¹½ÐÅ¸¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×)¤è¤ê¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105´ë¶È¥Öー¥¹½ÐÅ¸¾ðÊó
2024Ç¯12·î29～30Æü³«ºÅ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105´ë¶È¥Öー¥¹¤Ë¡¢ÁíDL¿ô45Ëü¤òÆÍÇË¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥Õ¥êー¥Û¥éー¥²ー¥à¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬½ÐÅ¸·èÄê¡ª¡¡¥²ー¥àºî¼Ô¡¦Üô¡¹»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·£µ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ°áÁõ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ä¡¢12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥É¥é¥ÞCD¸ÂÄêÈÇ¤Û¤«¤ò²ñ¾ìÊªÈÎ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡ª¡¡ÊªÈÎ¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÀ°Íý·ô¡Ê29Æü¡ÄÜô¡¹¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡¿30Æü¡ÄÜô¡¹¤µ¤ó¡õ¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¤µ¤ó¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë¤ä¡¢ÈóÇäÉÊ¥Ð¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¡
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105¡Û
³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦30Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È¥Öー¥¹10:30～17:00¡Ê1ÆüÌÜ¤Î¤ß¡¦ºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È(¢©135-0063 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-10-1)´ë¶È¥Öー¥¹À¾4Å¸¼¨¾ì
¥Öー¥¹Ì¾¡§No.1424 ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
½ÐÅ¸¾ðÊó¡§https://www.fwinc.co.jp/event/97304/
¡¡
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡Ú²ñ¾ìÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û
¡ú¿·È¯Çä
¡¦¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È \5,500
¡¦¥ß¥ËÊú¤Ëí¡ÊÁ´3¼ï¡Ë³Æ\3,850
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÁ´5¼ï¡Ë³Æ\1,980
¡¦¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°£²Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¡ÚBOX¡Û\4,950¡¿¡ÚÃ±ÉÊ¡Û\990
¡¦£²Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë³Æ\1,320
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´2¼ï¡Ë³Æ\880
¡¦¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´1¼ï¡Ë\2,200
¡¦¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÊÁ´1¼ï¡Ë\3,850
¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´2¼ï¡Ë³Æ\7,700¡¡¢¨1
¡¦¸ø¼°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡ÊÁ´1¼ï¡Ë\1,500¡ÊÈ¯Çä¡¦È¯¹Ô¡¿³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡Ë¢¨2
¢¨1¡Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈA¤ÏL¥µ¥¤¥º¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈB¤ÏXL¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡ÄKADOKAWA¥Öー¥¹¹ØÆþÆÃÅµ¤ÎB6¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à4¼ï¡Ë¤ÏÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¡
¡úºÆÈÎ
¡¦2024²Æ STAFF¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´1¼ï¡Ë\3,850
¡¦2024²Æ ¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡ÊÁ´1¼ï¡Ë\2,750
¡¦2024²Æ ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡ÊÁ´1¼ï¡Ë\1,980
¡¦2024²Æ Üô¡¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡ÊÁ´1¼ï¡Ë\1,980
¡¡
¡¦¥É¥é¥ÞCD¸ÂÄêÈÇ¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¡¢¥ª¥ë¥´ー¥ëÉÕ¤¡Ë\13,200
¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯feat.¿¿Åç¤³¤³¤í¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ë\4,950
¡¡
¡¡
¡ú²ñ¾ìÆÃÅµ
¡Ú12·î29Æü¤Î¤ß¡ÛÜô¡¹¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÀ°Íý·ô
¡Ä12/29¤Ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¥Öー¥¹¤Ç1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¤´¹ØÆþ¶â³Û8,000±ß°Ê¾å¤ÇÀèÃå¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡
¡Ú12·î30Æü¤Î¤ß¡ÛÜô¡¹¤µ¤ó¡õ¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¤µ¤ó¤ªÅÏ¤·²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÀ°Íý·ô
¡Ä12/30¤Ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¥Öー¥¹¤Ç1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¤´¹ØÆþ¶â³Û8,000±ß°Ê¾å¤ÇÀèÃå¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¡
¡ÚÎ¾Æü¤È¤â¡Û¥Ð¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¡ÊÁ´7¼ï¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡Ä12/29～30¤Ë¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¥Öー¥¹¤Ç1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¤´¹ØÆþ¶â³Û2,000±ß¤´¤È¤Ë1¸Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ê²èÁüº¸¤«¤é¡§¥µ¥¤¥ó²ñÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿§»æ¡¢¤ªÅÏ¤·²ñÍÑ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¼é¤ê¡¢¥Ð¥¹¥Ñ¥¦¥ÀーÁ´£·¼ï¡Ë
¡¡
¡ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó£±.¡¡12/29³«ºÅ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×ºî¼Ô¡¦Üô¡¹¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ
¡¦»²²Ã¾ò·ï
12/29¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105²ñ´üÃæ¡¢¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¾¦ÉÊ¤ò£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤8000±ß°Ê¾å¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë£±Ëç»²²ÃÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡ÊÀèÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦²ñ¾ì
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105´ë¶È¥Öー¥¹¡ÊÀ¾Å¸¼¨Åï¡ËNo.1424¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
¡¦Æü»þ
2024Ç¯12·î29Æü¡ÊÆü¡Ë15:30～¡Ê½ªÎ»16:30Í½Äê¡Ë
¡¦½Ð±é
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¥²ー¥àºî¼Ô¡¦Üô¡¹¤µ¤ó
¡¦ÆâÍÆ
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¥²ー¥àºî¼Ô¡¦Üô¡¹¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª²ñ¤òÍ½Äê
¡¡
¡ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó£².¡¡12/30³«ºÅ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×Üô¡¹¤µ¤ó¡õ¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¤µ¤ó¤ªÅÏ¤·²ñ
¡¦»²²Ã¾ò·ï
12/30¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105²ñ´üÃæ¡¢¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¾¦ÉÊ¤ò£±²ñ·×¤Ë¤Ä¤8000±ß°Ê¾å¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ë£±Ëç»²²ÃÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡ÊÀèÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦²ñ¾ì
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105´ë¶È¥Öー¥¹¡ÊÀ¾Å¸¼¨Åï¡ËNo.1424¡§¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹
¡¦Æü»þ
2024Ç¯12·î30Æü¡Ê·î¡Ë14:30～¡Ê½ªÎ»15:30Í½Äê¡Ë
¡¦½Ð±é
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¥²ー¥àºî¼Ô¡¦Üô¡¹¤µ¤ó¡¢¥¯¥ê¥¹Ìò¡¦¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¤µ¤ó
¡¦ÆâÍÆ
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¥²ー¥àºî¼Ô¡¦Üô¡¹¤µ¤ó¤È¡¢¥¯¥ê¥¹Ìò¡¦¤¿¤ß¤ä¤¹¤È¤â¤¨¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÀ½¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¼é¤ê¡Ë¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª²ñ¤òÍ½Äê
¡¡
¡¡
¡¡¢¨Ãí°Õ»ö¹à
¡¡¡¡¡¦²ñ¾ì¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤Ë¤Ï¥³¥ß¥±Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢»²²ÃÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦»²²ÃÀ°Íý·ô¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡¢½¸¹ç»þ´ÖÅù¤ò»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¦»²²ÃÀ°Íý·ô¤Ï12/29¡¢12/30ÅöÆü¤Î¤ß»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¡¦»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¦½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¡¢°®¼ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª¤Î¤¦¤Á¡¢·ÊÉÊ¡ÖÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÅù¿ÈÂç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢
¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤´¼«¿È¤Ç¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÊý¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡ÊºÊñ¤Ï¥Öー¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÆüÇÛÁ÷ÂÐ±þ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡
¡ÚºîÉÊÅ¸¼¨¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
º£Ç¯¤ÎÅß¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¥Öー¥¹¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×°ì¿§¡ª¡ª¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä±ÇÁü¾å±Ç¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡ßOIOI goods fair¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¥°¥Ã¥º¡Ê¥ì¥È¥í¤Î²ûÃæ»þ·×¡Ë¤Î¼ÂÊªÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¤¥í¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡ª¡ª¡¡¤¤¤ÞÂçÃíÌÜ¤Î¥Õ¥êー¥Û¥éー¥²ー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡Ê¢¬¥ì¥È¥í¤Î²ûÃæ»þ·×¡Ë
¡Ê¢¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¤¥í¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ë
¡¡
¡úSNS¥Õ¥©¥íー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¤ÎSNS¤¤¤º¤ì¤«°ì¤Ä¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¤¥í¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥Õ¥©¥íー²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Öー¥¹Æâ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¤¥í¤òÇí¤¬¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡
¡ú¥¢¥ó¥±ー¥È¡ÊÃêÁª¤¯¤¸»²²ÃÊýË¡¡Ë
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
²óÅú´°Î»²èÌÌ¤ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸«¤»¡¢¤¯¤¸°ú¤¤Ë»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡ü¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥¦¥à¤ÏÍÙ¤é¤Ê¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¤½¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥«¿åÂ²´Û¡×¤òË¬¤ì¤¿¾¯½÷¡¦¥¹ー¥º¤È¿ÆÍ§¤Î¥ë¥ë¤Ï¡¢
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÊÌÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ´ÛÄ¹¤ÎºÊ¡¦¥¯¥ê¥¹Æ±È¼¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢¤Õ¤È¥ë¥ë¤Î»Ñ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹ー¥º¤¿¤Á¤Ï´ÛÆâ¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢
µ¤¤Å¤¯¤ÈÀè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤¤¤¿¿åÂ²´Û¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÉÔµ¤Ì£¤ÊÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¿åÀ¸²øÊª¤¬½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶²ÉÝ¤Î¿åÂ²´Û¤òÃµº÷¤¹¤ë¥¹ー¥º¤ÎÁ°¤Ë¡¢·õ¤ò·È¤¨¤¿·³Éþ»Ñ¤Î½÷À¡¦¥ì¥È¥í¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥¹ー¥º¤ËÂÐ¤·ÉÔí¿¤ÊÂÖÅÙ¤Î¥ì¥È¥í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾¯½÷¡¦¥¥Æ¥£¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹ー¥º¤Ï¿ÆÍ§¤òÌµ»ö¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¿åÂ²´Û¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¡ÖÎ¢ÀÚ¼Ô¤Ï¡¢Ã¯¤À¡×
¡¡
¡¡
¡ü¸ø¼°Twitter
¡Ú¡¡ºîÉÊ¸ø¼°X¡Êµìtwitter¡Ë¡¡¡Û@aqua_dance_(https://x.com/aqua_dance_)
¡Ú¡¡ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡Û¡¡https://daidai7742.wixsite.com/aqua-dance
¡¡
¡¡
¡üÈÇÃøºî¸¢É½µ
(C) daidaisan