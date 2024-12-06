³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥µ¥ï¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ðー¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ç¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥µ¥ï¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ß·ÅÄ¹ä¼£¡¢¼Ì¿¿º¸¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î28Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ðー¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§É¤ÅÄ³¨¿Í¡¢¼Ì¿¿±¦¡Ë¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÈ¯¹Ô³ô¼°³ä¹ç66.7%¡Ë
ËÜ·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï¶ÈÌ³Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¹¹ð¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤»ö¶È¤Î¶¯²½¡¦³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ðー¥ó¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é54Ç¯¤ò·Þ¤¨Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¹¹ðÀ©ºîÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀìÌç¹©¾ì¤òÍ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥µ¥ï¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Î»ö¶È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È¸«¹þ¤ßº£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¹¹ðÊªÀ©ºî¡¦ÀßÃÖ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹¹¤Ê¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤êÎ¾¼Ò¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ðー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹¹ðÀ©ºî¤Ë¤ª¤±¤ë´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦CG¡¦Web¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ëÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È¤ÎÍ»¹ç¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥µ¥ï¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÄ¹ºê1-10-8
ÂåÉ½¼Ô¡§ß·ÅÄ¹ä¼£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âç·¿¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È½ÐÎÏ¡¢²°Æâ³°¹¹ð¡¢¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀ½ºî¡¦²Ã¹©¡¦»Ü¹©¡¢¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¡¢À©ºî¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³ÊÂ¤Ó¤Ë¹¹ðÂåÍý¶È¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢ÄÂÂß¡¢°¶ÀûÊÂ¤Ó¤Ë´ÉÍý¡¢Â»³²ÊÝ¸±ÂåÍý¶È¡¢³ØÆ¸ÊÝ°éKidsDuo¤Î±¿±Ä
https://fujisawa-corp.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ðー¥ó
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ4-11-21 ¥¶¡¦¥Ñー¥¯¥ì¥Ã¥¯¥¹ÆîËãÉÛ4F
ÂåÉ½¼Ô¡§É¤ÅÄ³¨¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¹¹ð´ë²èÁ´ÈÌÀ©ºî¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
https://lesbanc.co.jp/