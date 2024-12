¡ÖABEMA¡×¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Þ¤ÇK-POP¥¢¥¤¥É¥ëÇ®±é¤Î¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥ÞºîÉÊ6Áª

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ作品を400作品以上配信しております。

このたび、「ABEMA」で全話無料配信中の人気作品の中から、K-POP界のレジェンドから注目のアイドルたちが役者として熱演した『美男<イケメン>ですね』、『ドリームハイ』、『バズハート』、『花郎<ファラン>』、『ブルーバースデー』、『Sound Candy - 私を満たす君の音』の6作品をご紹介いたします。

チャン・グンゾク、FTISLANDのホンギ、CNBLUEのヨンファが出演する『美男<イケメン>ですね』は、シスターになるために修道院で修行するコ・ミニョ(パク・シネ)は、ある日大人気イケメンバンドA.N.JELLのマネージャーから、少しの間だけミニョの双子の兄ミナムの代役になってほしいと頼まれます。困惑ミニョでしたが、兄ミナムが母を捜すためにグループに入る予定だったことを知り、しばらく兄になり代わる決意をします。

ボーカルとギターを担当し、天才的な作曲能力とピアノ演奏力をもつテギョン(チャン・グンソク)は天使のような外見だが、性格にクセあり。ベース担当でいつも冷静な優しい男、シヌ(ジョン・ヨンファ)。ドラム担当で愛らしいムードメーカーのジェルミ(イ・ホンギ)。A.N.JELLのメンバーたちと過ごす毎日はドキドキの連続...!日本でも大ヒットした胸キュン必須のラブコメディです。

2PMのテギョンとウヨン、miss A出身のスジ、そして今年「涙の女王」でブレイクしたキム・スヒョンといったK-POPアイドルが多数出演する人気ドラマ『ドリームハイ』は、最高のスターを夢見る若者たちの青春ドラマです。幼い頃から勉強、歌、ピアノ...何をやっても1位を逃したことのない天才少女コ・ヘミは、ソプラノ歌手を夢見ていたが、父親の突然の事業失敗により借金取りドゥシクに追われる日々を過ごすことに。ドゥシクから歌手になり借金を返済することを提案されたヘミは、ベクヒと共にキリン芸能高校のオーディションを受けるが...。未来のスターを夢見る若者たちが入学した、芸術専門校であるキリン芸能高校で、挫折や葛藤を抱えながらも世界的なスターを夢見て努力し、愛と友情を築いてゆく感動ストーリーをぜひお楽しみください。

WOOAHのウヨン、VERIVERYのカンミン、ICHILLIN'・E.JI、GHOST9イ・ジヌらが出演する『バズハート』は学園ドラマです。指一本で誰でもバズらせることができるインフルエンサーであり、韓国芸能芸術高校の実権を握るムン・イェジ(ウヨン)。そんな彼女が思いどおりにならないことが、ただ一つだけある。10年来の幼なじみであるチャ・スビン(チョン・ゴヌ)の心を手に入れること。人気で権力を得る激しい世界で、夢と恋のために孤軍奮闘する高校生たちを描く学園青春ストーリーをお楽しみください。

パク・ソジュン、SHINeeのミンホ、BTSのVら人気アイドルが続々と出演する『花郎<ファラン>』は、今から1500年前の新羅時代が舞台。賤民の村で暮らすムミョン(パク・ソジュン)は、生き別れた家族を捜したいという親友のマンムン(イ・グァンス)と共に都に潜入しますが、禁軍に追われて深手を負い、マンムンは命を落としてしまいます。ムミョンはマンムンの本名“ソヌ”を名乗り、彼の妹であるアロ(Ara)を守るために生きようと決意。ムミョンことソヌは親友の命を奪った者への復讐心から、真興王は母から王権を奪還すべくジディという偽名で花郎になる。それぞれの目的を果たすために花郎となったソヌとジディはぶつかり合いながらも絆を深め、成長していくが...。花郎たちの愛と成長を描いた青春ロマンス時代劇にぜひ、ご期待ください。

Red Velvetのイェリ、PENTAGONのホンソク共演の『ブルーバースデー』は、『A-TEEN』や『恋愛プレイリスト』、『TWENTY×TWENTY~ハタチの恋~』といった若者を中心に絶大な人気を集めるWEBドラマを数多く手掛ける韓国の制作会社「プレイリスト」に、『愛の不時着』プロデューサーが加わり手掛ける新感覚ファンタジーロマンススリラーです。主人公オ・ハリン(イェリ)は、10年前の自分の誕生日に自殺をしてしまった初恋の相手チ・ソジュン(PENTAGONホンソク)が残した謎の写真を通じて、過去と現在を行き来しながら秘密に包まれた過去を明らかにしていく。忘れられない初恋を思い続ける主人公のピュアで切ないラブストーリーです。

n.SSignのメンバーが総出演した『Sound Candy - 私を満たす君の音』は、それぞれが異なる事情を抱える男女が韓国・済州島にあるペンションに集まり、神秘的な”Sound Candy”によって愛と友情を取り戻していく青春ファンタジードラマです。競争の激しいソウルへの留学で聴覚過敏症になった主人公のチェリン(Weki Mekiチェ・ユジョン)は休暇が必要になり、人手が足りないおばあちゃんが運営している済州島のペンションの仕事を手伝うために帰省します。しかし、済州島はチェリンが離れている間に先輩ヒョンジュンの事業が成功し“イケメンパラダイス”に変わっていた!そんな済州島で落ち着く間もなく、チェリンにとって初めてのお客様達が押し寄せるが…。

また、作中ではASMRを取り入れ、“ヒーリングASMRドラマ”という新ジャンルのドラマとして、視覚だけでなく聴覚からも存分にお楽しみいただける作品となっております。

そのほか、「ABEMA」では世界で活躍するENHYPEN が誕生した『I-LAND』やRIIZE出演の『BOSS RIIZE』、今年デビューを果たしたILLITの『R U Next?』、UNISの『UNIVERSE TICKET』といった人気K-POPアーティストの出演作品を全話一挙配信中です。この機会にぜひお楽しみください。

