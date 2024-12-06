¡ÚVR/AIÎÑÍý¿³ºº¡ÛVR/AIµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÎÑÍý¿³ºº¤ÎÂÐ¾Ý¡¦ÊýË¡¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹

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- ¿³ºº·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ: ¿³ºº·ë²Ì¤ò³Æ¸¦µæµ¡´Ø¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð½¤Àµ¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£
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- ¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á: AI¤Ë¤è¤ëÂÐ¿Í¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
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- ¿³ºº·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ: ¿³ºº·ë²Ì¤ò¸¦µæ¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð½¤Àµ¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£
ChatGTP4o¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¿Þ2
£Ö£Ò¸¦µæÎÑÍý¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÎÑÍý¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
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