¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û2025Ç¯3·î2Æü(Æü)-3·î3Æü(·î)³«ºÅ¡ÖMeet the Japan Wine in Osaka produced by ¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×FUJIMARU¡×¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª

株式会社パピーユ

大阪、東京にてワインショップ、レストラン、ワイナリーを運営する 株式会社パピーユ(本社:大阪府大阪市中央区島之内1-1-14 、代表取締役: 藤丸智史)が、日本ワインの造り手と飲み手を繋げるイベント「Meet the Japan Wine in Osaka produced by ワインショップ FUJIMARU」を京セラドーム大阪9階スカイホールにて、2025年3月2日(日)-3月3日(月)の2日間にわたり開催しますのでお知らせいたします。

近年、ますますの盛り上がりをみせる日本ワイン。この10年でワイナリーの件数も倍増し600件を超える勢いです。そんな中、日本中から厳選した珠玉のワイナリー約60社が大阪に集結します。

また、海外の老舗ワイナリーが資本を投資するほどの魅力ある産地として、今や世界中から業界人や 愛好家がワイン目当てに来日するようになりました。そんなドラスティックに変化していく日本ワインの今 を映し出すイベントそして、飲み手と作り手、そのワインに関わる全ての人が共感しあうイベント、それが『Meet the Japan Wine 』です。

生産者さんの熱い想いを感じるだけじゃなく、逆に飲み手や注ぎ手としての熱い想いや愛情を伝えてみませんか!?

今回はワイン生産者の皆さんによるワインセミナー(一部有料)もさらに充実!

是非日本ワインの今を感じに来てください!



※参加予定ワイナリーは変更になる場合がございます。

【開催概要】

Meet the Japan Wine in Osaka produce by ワインショップ FUJIMARU

◆開催日程:<DAY1>3月2日(日) <DAY2>3月3日(月)

◆開催会場:京セラドーム大阪9階スカイホール

(〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1)

https://www.kyoceradome-osaka.jp/access/

◆申込方法:下記のPassMarketよりお申込みください。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02hjk31rza241.html

※アルコールを伴うイベントになります。20歳未満の方の入場は固くお断りします。

DAY1:一般向け

日時 3月2日(日) 13:00~17:00(最終入場16:30)

時間内出入り自由

参加対象:どなたでも

参加費用:3,800円(税込)/人

DAY2:業務用向け

日時 3月3日(月)12:00~16:00(最終入場15:30)

参加費 ワインショップFUJIMARUお取引先様 1,500円

お取引のない業務店様 3,800円

参加対象:飲食・酒類業界従事者



会場:京セラドーム9階スカイホール

https://www.kyoceradome-osaka.jp/access/(https://www.kyoceradome-osaka.jp/access/)

参加費用

●フジマルお取引先様 1,500円(税込)/人

●飲食、酒類業界に常時従事されている方3,800円(税込)/人

★DAY2の時間帯でご都合が付かない方は、DAY2のチケットでDAY1にお越しいただく事も可能です。

★飲食、酒類業界に従事していないお客様はDAY1へお申し込みください。

★1店舗あたり何名様でもご参加いただけます。

ワイナリーセミナー(3/2、3/3両日開催)

※2025年1月10日(金)正午より受付スタート

※詳細は決まり次第SNSなどで告知いたします



◆ドメーヌ タカヒコ(有料:試飲有り)

◆平川ワイナリー(有料:試飲有り)

◆ドゥエプンティヴィンヤード(有料:試飲有り)

◆ドメーヌ ヒデ(無料:試飲有り)

◆つがるワイナリー(無料:試飲有り)

Instagram :https://www.instagram.com/wineshopfujimaru/

ワインショップFUJIMARUのInstagramより最新情報をご確認ください。

※アルコールを伴うイベントになります。20 歳未満の方の入場は固くお断りします。

※お車及び自転車でのご来場並びに当日運転をされる方の入場は固くお断りします。

※お申し込み後のチケットはいかなる場合も再発行・返金はできません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<参加予定ワイナリー:12月1日現在>

※セミナー時間中の試飲は休止いたします

※参加予定ワイナリーは変更になる場合がございます。

※ドメーヌタカヒコは試飲ブースはございません。試飲付き有料セミナーのみになります。

香月ワインズ(宮崎)

都農ワイン(宮崎)

新道ワインズSHINDO WINES(福岡)

ドメーヌテッタ (岡山)

Natan葡萄醸造所(徳島)

飛鳥ワイン(大阪)

カタシモワイナリー(大阪)

河内ワイン(大阪)

島之内フジマル醸造所(大阪)

丹波ワイン(京都)

木谷ワイン(奈良)

アンテロープ※クラフトミード(滋賀)

ヒトミワイナリー(滋賀)

栗東ワイナリー(滋賀)

清澄白河フジマル醸造所(東京)

BookRoad~葡蔵人~(東京)

ココファームワイナリー(栃木)

マルス穂坂ワイナリー(山梨)

アルプスワイン(山梨)

塩山洋酒醸造(山梨)

くらむぼんワイン(山梨)

ドメーヌヒデ(山梨)※セミナーあり(無料)

甲斐ワイナリー(山梨)

マルキワイナリー(山梨)

蒼龍葡萄酒(山梨)

MGVsワイナリー(山梨)

フレアフードファクトリー※ジュース(山梨)

シャトー酒折(山梨)

アルカンヴィーニュ(長野)

ヴィラデストワイナリー(長野)

はすみふぁーむ (長野)

ヴァンヴィ(長野)

ドメーヌ コーセイ(長野)

楠ワイナリー(長野)

リュードヴァン(長野)

ファンキーシャトー(長野)

ヨネファーム(長野)

セイズファーム(富山)

ヴァン・ド・ラ・ボッチ(石川)

カーブドッチ(新潟)

フェルミエ(新潟)

KIYO wines(新潟)

TAKEDAワイナリー(山形)

蔵王ウッディファーム(山形)

ベルウッドヴィンヤード(山形)

高畠ワイナリー(山形)

グレープリパブリック(山形)

ファットリア アルフィオーレ(宮城)

Takahiro WINE ※委託醸造中

千夢ワイナリー ※委託醸造中

つがるワイナリー(青森) ※セミナーあり(無料)

澤内醸造 (青森)

ドメーヌ レゾン(北海道)

ドメーヌ YUI(北海道)

平川ワイナリー(北海道) ※セミナーあり(有料)

ドゥエプンティヴィンヤード(北海道)※セミナーあり(有料)

-------有料セミナーのみ---------

ドメーヌ タカヒコ(北海道)



※出店ワイナリーは都合により変更になる場合がございます。

株式会社パピーユについて

会社名:株式会社 パピーユ(https://www.papilles.net/)

所在地:〒542-0082 大阪市中央区島之内1-1-14 三和ビル201号

代表者:代表取締役 藤丸智史

創 業:2006年3月

設 立:2007年10月 (個人商店ワインショップ フジマルより組織変更)

事業内容:酒類販売業(小売・卸売)、飲食業、農業(ブドウ栽培)、食品加工業(ワイン醸造)

ワイン・食に関するコンサルティング業、アウトドア・宿泊施設運営

従業員 正社員45名

関連会社 焼酎蔵元 媛囃子 http://himebayashi.jp