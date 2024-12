³ô¼°²ñ¼ÒMARKELINE¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëRyan Julyan¤µ¤ó¤ÈÇÛ¿®¶ÈÌ³¤ÎÄó·È ― ¾®Çä¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëCRM¤ÎÎÏ¤ò¾Ò²ð

株式会社MARKELINE

デジタルマーケティングを行う株式会社MARKELINE(https://www.lstepoffcial.com/(https://www.lstepoffcial.com/))(本社:京都府京田辺市、代表取締役:藤原 一輝)は、12月3日(火)に当社が運営するChannel-Less-Marketing~チャネルレスマーケティング(https://channel-less-marketing.org/(https://channel-less-marketing.org/))において、Ryan Julyanさんの記事について日本での配信業務を提携、国内での配信を開始いたしました。

■CRM導入による成果 小売企業の成長と顧客管理の成功事例

:The Power of CRM Systems in Customer Relationship Management: A Consultant's Journey | by Ryan Julyan | Medium(https://medium.com/@ryan_81898/the-power-of-crm-systems-in-customer-relationship-management-a-consultants-journey-1e4f2dae50fc)

【『The Power of CRM Systems in Customer Relationship Management: A Consultant's Journey』の翻訳に至った経緯】

小売業界では、人口減少や労働力不足、顧客ニーズの多様化が進む中、業務効率化と顧客体験向上の両立が重要な課題です。2023年経済産業省の調査によると、小売業の約70%が「業務プロセスの見直し」を挙げており、特に次の点が問題視されています:

・従業員の業務負担が増大

・多様化する顧客ニーズに対応しきれず、満足度が低下

・効率化不足による長時間労働の常態化

・規模拡大に伴い「人間味ある対応」が失われつつある

Ryan Julyanさんの記事では、CRMがこれらの課題をどのように解決するかを具体例を交えて紹介しています。CRMは、単なるシステムではなく、人間らしい心のこもったサービスをさらに充実させるための重要なツールです。日本の小売企業もこの翻訳配信を通じ、負担の少ない管理手段に触れる機会が増え、企業成長に繋がることを期待しています。





【 小売企業の成長と顧客管理の成功事例の概要】

顧客満足度の向上:CRMの活用により、顧客ごとのニーズに対応した個別サービスを実現。迅速で的確な対応が評価され、リピーターが増加しました。

従業員満足度の改善:業務負担が軽減され、顧客対応に集中できる環境を整備。現場のモチベーション向上とサービス品質の向上に貢献しました。

売上の拡大:顧客ロイヤルティの向上が新規・既存顧客の利用頻度を高め、売上増加に直結します。

企業文化の維持:プロセスの効率化と一貫性を図りながら、企業独自の温かい顧客対応を維持。デジタルツールが企業のホスピタリティを補完します。

■Ryan Julyan

BSG社のデータエンジニア、ビジネスコンサルタント。ヨハネスブルグ大学でデジタルコミュニケーションとメディア/マルチメディアを専門とする工学士号を取得。経営者、起業家、そして技術者の方々が技術を活用して業務をより良くし、効率的に進めるための方法を提案しています。

【channel-less-marketing.orgの目指すもの】

株式会社MARKELINEが運営する『 channel-less-marketing.org』は、理論と実践を結びつけ、企業やマーケターが真の顧客ニーズを理解し、効果的で効率的なマーケティング戦略を展開できるよう、顧客体験を根本的に変革します。これにより、チャネルレスマーケティング手法を通じてブランドと顧客の絆を一層強化することを目指しています。



