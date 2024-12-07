¡Ø¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¡Ù¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¥ßþ¿À°Û¥°¥ì¥ó¥´¥¦¥¬ÉõÌÇÀï¡×¤ò³«ºÅ¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¸¥å¥¦¥Ë[ÆÉ½ñ»°Í¾]¡ÊCV:°áÀîÎ¤²Â¡Ë¡×¤äÉÁ¤­²¼¤í¤·¤ÎÅô¸¸¶À¤¬ÅÐ¾ì¡ª

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https://prtimes.jp/i/46382/150/resize/d46382-150-085dbe3ef75ae2df9869-0.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/46382/150/resize/d46382-150-5eb0393089ccb73e2e88-7.png ]¢£¥²ー¥à³µÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤â¤Î ¥í¥¹¥È¥Õ¥é¥°¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPGÂÐ±þµ¡¼ï¡§iOS/Android/Google Play Games¡Ê¥Ùー¥¿¡ËÈÇÇÛ¿®Æü¡§2019Ç¯11·î26Æü¡ÚGPG¡Ê¥Ùー¥¿¡ËÈÇ¤Ï2024Ç¯7·î11Æü¡Û¥×¥ì¥¤ÎÁ¶â¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://utaware-lf.jp/¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/Utaware_LF¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)AQUAPLUS