¡ÚFCÂçºå¡ÛFW ¥¨¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ê¥ó¥¿¥í¥¦Áª¼ê ´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ½ªÎ»¤Ê¤é¤Ó¤ËShan United FC¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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187cm/80kg
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2008-2010¡¡¡¡¡¡Ãæµþ¹â¹»
2010 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Çð¥ì¥¤¥½¥ë
2011 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FC´ôÉì¡ÊJ2¡§´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
2012 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡ÊJFL¡§´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
2013 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FCÎ°µå¡ÊJFL¡Ë
2014 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó·¬Ì¾¡Ê»°½Å¸©1Éô/¸½¡§¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡Ë
2015-2016¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥ó¥áー¥ëÀÄ¿¹¡ÊÅìËÌ1Éô/JFL¡Ë
2017-2021¡¡¡¡¡¡Îë¼¯¥¢¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥ÉFC/Îë¼¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿ー¥º¡ÊÅì³¤1Éô/JFL¡Ë
2022-2023/08¡¡ FCÂçºå
2023/08-2023¡¡ ¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡ÊJFL¡§´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
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Obrigado.
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